VIDEO Matkoviću 15 minuta u porazu Pelicansa, Hornetsi do pete uzastopne pobjede sezone

Sinoć su u NBA odigrane samo tri utakmice, Charlotte Hornetsi su zaustavili pobjednički niz New York Knicksa, Detroit Pistonsi su bili bolji od New Orleans Pelicanse, a Orlando Magic od Sacramento Kingsa.

Charlotte Hornetsi su upisali petu uzastopnu pobjedu svladavši New York Knickse na svom terenu sa 114-103. Do slavlja ih je vodio Kon Knueppel s 26 poena, 11 skokova i osam asistencija, LaMelo Ball je dodao 22 poena, a Brandon Miller 21. Coby White i Miles Bridges postigli su po 17 poena za Hornetse, koji su izjednačeni s Miami Heatom i Orlando Magicom u borbi za 8. mjesto u Istočnoj konferenciji.

Jalen Brunson predvodio je New York s 26 ubačaja i 13 asistencija, a slijedili su ga OG Anunoby sa 17 poena i Josh Hart sa 16. Mikal Bridges postigao je 14 poena, a Karl-Anthony Towns 13 za Knickse, kojima je prekinut niz od sedam pobjeda.

Foto: Jim Dedmon

Prednost Hornetsa od 10 poena na poluvremenu porasla je na 77-62 nakon uzastopnih trica Balla i Knueppela. New York je smanjio zaostatak na 11, ali Grant Williams je tricom postigao seriju 7-0 za kraj treće četvrtine i donio Hornetsima vodstvo od 94-76 pred posljednju četvrtinu. Knicksi se do kraja nisu približili na manje od 10 poena razlike.

Detroit Pistonsi su kod kuće sa 129-108 nadigrali New Orleans Pelicanse koji su izgubili tri utakmice zaredom. Jalen Duren dominirao je u sredini terena s 30 poena i 10 skokova, uz sedam asistencija, dvije blokade i dvije ukradene lopte. Kevin Huerter ubacio je 22 koša, dok je Daniss Jenkins dodao 19 poena i devet asistencija. Zion Williamson predvodio je Pelicanse s 21 poenom. Saddiq Bey postigao je 17 poena, dok je hrvatski košarkaš Karlo Matković u 15 minuta na terenu ubacio osam koševa (šut iz igre 4/8, trice 0/3) i upisao tri skoka, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Video s utakmice možete pogledati OVDJE.

Foto: Rick Osentoski

Orlando Magic su sa 121-117 pobijedili gostujuće Sacramento Kingse, a Paolo Banchero je s 30 koševa bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi. Desmond Bane je završio s 23 poena, a Tristan da Silva 18 za Orlando, koji je prekinuo niz od šest poraza i izjednačio se s Miamijem i Charlotteom na osmom mjestu u utrci za mjesto nositelja Istočne konferencije. DeMar DeRozan predvodio je Kingse s 33 poena i zabilježio double-double, tek svoj drugi ove sezone, uz 11 asistencija koje su izjednačile njegov sezonski rekord.