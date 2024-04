VIDEO Mbappé nije vjerovao što je izveo trener PSG-a u derbiju: 'Nije me briga, ja odlučujem!'

PSG je u derbiju 27. kola francuskog prvenstva s 2-0 (Vitinha 53. i Ramos 85.) pobijedio Marseille i time ostao na 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Brest. Kapetan francuskog prvaka, Kylian Mbappé, Le Classique ipak neće pamtiti po dobrome, a za to se pobrinuo njegov trener Luis Enrique.

Enrique, bivši izbornik Španjolske i trener koji je osvojio Ligu prvaka s Barcelonom 2015. godine, zamijenio je Mbappéa u 64. minuti utakmice, a Francuz nije bio oduševljen tim potezom.

Najprije nije mogao vjerovati kako je četvrti sudac pokazao kako mora izaći iz igre, a zatim je odšetao s terena, a pritom je u nevjerici kimao glavom.

Nova realnost za Mbappéa i PSG

To je, ipak, nova realnost za Mbappéa nakon što je u veljači, prema navodima Fabrizija Romana, obavijestio PSG kako odlazi iz kluba na kraju sezone.

Romano tvrdi kako je Mbappé u pregovorima s Realom i kako će, nakon što dogovori sve preostale detalje ugovora, postati novim igračem 'kraljevskog kluba'.

Mbappé je po dolasku na klupu dao 'petice' skoro svima koji su tamo sjedili, ali onda je otišao ravno prema svlačionici. Enrique je nakon utakmice žestoko branio svoju odluku.

- Svaki se tjedan pušta ista glazba. To je tako dosadno. Ja sam trener, ja sam taj koji svakog dana i svakog tjedna donosi odluke i to ću činiti do mojeg zadnjeg dana u Parizu. Uvijek tražim najbolje rješenje za moju momčad i vjerujem da sam u pravu - rekao je Enrique.

Enrique: 'Nije me briga!'

Sve češće gledamo kako Enrique mijenja svojeg najboljeg igrača tijekom utakmice otkako je Mbappé obavijestio PSG kako neće produžiti ugovor s klubom.

- Čak i ako to ne razumijete, nije me briga. Uopće me nije briga. Previše smo grešaka napravili na utakmici, to je dio nogometa, moramo prihvatiti situaciju i napredovati.

Osim što je jasno izrazio nezadovoljstvo zbog zamjene, Mbappé je nakon utakmice objavio zagonetnu objavu na društvenim mrežama. Objavio je fotografiju trenutka kada je trebao izaći iz igre, a uz fotografiju nije objavio ikakav opis. Nije se ni obratio javnosti nakon utakmice.