VIDEO Mbappe opet promašio penal. Ovako je Modrić reagirao

Prije nekoliko mjeseci sve je izgledalo idilično u Madridu. Kada je Real ovog ljeta pridodao Kyliana Mbappea nevjerojatnoj napadačkoj artiljeriji, mnogi su pomislili kako će se prošetati do trofeja u svim natjecanjima, ali papir je jedno, a stvarnost sasvim drugo. Kraljevski klub prolazi kroz veliku krizu od početka sezone.

Španjolski prvak muči se u Ligi prvaka, upitan je i plasman u drugi krug, u domaćem prvenstvu vratili su se u sedlo zahvaljujući kiksevima Barcelone, no u srijedu navečer doživjeli su težak poraz u 19. kolu La Lige. Athletic Bilbao ih je na svom terenu srušio s 2-1, no opet su se realovci pošteno ispromašivali, posebice Kylian Mbappe koji je promašio penal.

Domaćin je poveo golom Berenguera u 53. minuti, a 15 minuta kasnije francuski napadač dobio je priliku izjednačiti iz kaznenog udarca. Pucao je u desni kut, bilo je to poprilično mlako i lagano za Agirrezabalu koji je to obranio. To mu je drugi promašeni penal u tjedan dana, neprecizan je bio i protiv Liverpoola.

A Mbappeov promašaj došao je baš u trenutku dok se hrvatski kapetan Luka Modrić pripremao za igru. Na snimci je još jednom pogledao promašaj, a njegova reakcija govori sve.

- Velika pogreška, preuzimam odgovornost. Ovo je težak trenutak, ali najbolji trenutak da promijenim situaciju i pokažem tko sam . oglasio se Francuz nakon utakmice.

Real je uspio izjednačiti u 78. minuti golom Judea Bellinghama koji se probudio iz sna i igra sve bolje, no što to vrijedi kada ostatak momčadi nije na razini. Bilbao je za pobjedu zabio u 80. minuti nakon katastrofalne pogreške Federica Valverdea koji je predao loptu Gorki Guruzeti. Nije imao težak zadatak, lakoćom je matirao Courtoisa. Modrić je igrao od 71. minute, razbudio je svoju momčad, no bilo je to kratkog vijeka.

Drugi je to poraz Madriđana u prvenstvu, imaju i tri remija i deset pobjeda, a Barcelona je opet stekla veću prednost, ima plus četiri, ali i utakmicu više.

Teška je situacija u klubu, kada i pomisle da su se podignuli u formi i izašli iz krize, pojave se nove nevolje. Nema Carlo Ancelotti puno vremena za podignuti momčad, već u subotu gostuju kod Girone, a potom ih u utorak čeka zakuhtala Atalanta u Ligi prvaka.