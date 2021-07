Dustin Poirier opet je svladao Conora McGregora u UFC-ovoj priredbi 264 u Las Vegasu.

Slavio je liječničkim prekidom. McGregor je ušao u borbu prilično agresivno, prvu minutu je izgledao odlično, nogama prijetio Poirieru. Izgledao je Irac tad jako, jako spremno. No to nije dugo trajalo! Srušio ga je Poirier na pod, McGregor mu je prvo zamalo izveo giljotinu, no onda je krenula kanonada. Poirier ga je mlatio, Conor je prokrvario, a potom se ustao, napravio nekoliko koraka te mu je pukla noga.

Nije mogao nastaviti borbu, bilo je gotovo, a onda je očekivano krenuo s ispaljivanjem uvreda. Poirieru je poručio kako borbu mogu nastaviti i van oktogona, pa i u klubu te mu rekao kako mu se javlja njegova žena.

Amerikanac je odbijao nasjesti na te provokacije:

- Karma nije k**ka, ona je ogledalo. On je govorio svašta, i sad sam ga pobijedio. On je obični prljavac, čovječe.

