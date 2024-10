VIDEO Messi uz golčinu osvojio rekordni 46. trofej u karijeri

Lionel Messi (37) ući će u povijest kao ponajbolji (možda i najbolji) nogometaš svih vremena, a sada je s Inter Miamijem stigao do novog trofeja. Naime, pobjedom protiv Columbusa (2-3) osigurao je osvajanje trofeja Supporters's Shield namijenjen prvaku ligaškog dijela sezone u MLS-u.

Pokretanje videa... 00:56 Messi uz golčinu osvojio rekordni 46. trofej u karijeri | Video: 24sata/reuters

Argentinac je kapetanski povukao momčad do pobjede protiv Columbusa s dva gola, od kojih je prvi posebno impresivan. Namjestio je loptu na nekih 25 metara i onda neobranjivo pogodio iz slobodnog udarca za 0-2 vodstvo Intera.

Ove je sezone skupio 17 golova i 15 asistencija u 17 utakmica sjevernoameričkog nogometnog prvenstva i doslovno transformirao momčad iz one koja je tavorila pri dnu MLS-a prije njegovog dolaska do vrha lige nekoliko mjeseci kasnije.

Foto: Adam Cairns

Messi je u Inter Miamiju osvojio već liga kup 2023. i to zabivši 10 golova, uz četiri asistencije u svega sedam utakmica. Bio je to nagovještaj ovoga što slijedi, a to je Inter Miami na vrhu poretka nakon ligaškog dijela sezone.

Foto: Trevor Ruszkowski

Nakon ligaškog dijela slijedi Doigravanje, tako da Messi još nije prvak MLS-a, a to bi mogao postati 7. prosinca kada je na rasporedu finalna utakmica doigravanja.

Foto: Joseph Maiorana

S 46 trofeja je Messi najtrofejniji nogometaš u povijesti, a većinu od toga osvojio je u Barceloni. Četiri puta bio je prvak Europe i 10 puta Španjolske (između ostalog), dok je s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo i dvije Copa Americe.