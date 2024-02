VIDEO 'Mi Hrvati' orilo se na NBA utakmici! Hrvatskoj noći pridružili su se i igrači NFL-a

NBA momčad Toronto Raptorsi obilježili su noć hrvatske zajednice na utakmici protiv Los Angeles Clippersa, u kojoj su gosti iz 'građa anđela' slavili 127-107.

Foto: privatna arhiva

Više od 700 Hrvata pojavilo se u Scotiabank Areni povodom okršaja Raptorsa i Clippersa, za koje je trebao igrati i hrvatski reprezentativac Ivica Zubac (26). 'Big Z', kako ga vole zvati u SAD-u, neće se vratiti na parket još barem 20 dana zbog istegnuća listanog mišića.

Zubac se nakon utakmice trebao družiti s Hrvatima u događaju kojeg je organizirala Hrvatsko-kanadska gospodarska komora, tvrtka Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) i Toronto Raptorsi. Na tribinama su u prepoznatljivim hrvatskim kockicama bili mlađi i stariji članovi hrvatske zajednice u Torontu, kao i njihove obitelji, prijatelji i članovi Hrvatsko-kanadske gospodarske komore.

Foto: privatna arhiva

Foto: privatna arhiva

- Moj tata se radio u Zagrebu, a mama u Kanadi, ali je njezina obitelj iz Like. Mama mi je otišla u Zagreb tijekom mladosti, ali su zbog rata otišli u Kanadu. Nismo se vratili u Hrvatsku, ali smo vrlo uključeni u rad hrvatske zajednice. Sviramo tamburice, išla sam u hrvatsku školu, vrlo smo uključeni u aktivnosti hrvatske zajednice u Torontu i ponosni smo na naše podrijetlo. Bila sam u Hrvatskoj puno puta, čak sam prošle godine živjela u Zagrebu četiri mjeseca! U Hrvatskoj mi se najviše sviđa more. Hm, ne znam bih li se preselila u Hrvatsku, to je vrlo teško zbog ekonomskih prilika. Također mi je teško prenijeti moju edukaciju u Hrvatsku - rekla nam je 22-godišnja Veronika, koja je bila na utakmici Raptorsa i Clippersa.

Zbog jedne stvari ne bi selili u Hrvatsku

Veronika je utakmicu gledala u društvu prijateljica Jacqueline i Vanesse.

Foto: privatna arhiva

- Uvijek je fantastično kada se okupi hrvatska zajednica. Obitelj i ja trudimo se ići što češće u Hrvatsku. Iako sam iz Kanade, tamo se osjećam kao kod kuće, vjerujem kako se puno ljudi iz dijaspore s time slaže. Što mi se ne sviđa u Hrvatskoj? Ma sve obožavam; ljude, hranu, more životni stil, baš sve! Inače, plešem i kolo, kao i mnogi Hrvati u Kanadi. Igram i nogomet u hrvatskom klubu u Torontu - rekla nam je Jacqueline.

Vanessa, koja u Torontu radi kao medicinska sestra, ističe kako bi joj bilo vrlo zahtjevno pronaći posao u Hrvatskoj zato što je teško prenijeti kvalifikacije iz Kanade. To je primarni razlog zašto ne razmišlja o selidbi u Hrvatsku.

- Moji su iz Karlovca, često sam bila tamo i vrlo smo povezani s našim hrvatskim srodstvom. Plešem kolo i učiteljica sam dječjeg folklora, obožavam ga. Lijepo je imati takvu strast. U Hrvatskoj sam bila prošlog ljeta, nisam mogla dugo ostati zbog posla, ali isplatio mi se dolazak! Voljela bih reći da bih se preselila u Hrvatsku, ali vrlo je zahtjevno prenijeti moje kvalifikacije u Hrvatsku. Takve stvari otežavaju moju selidbu, ali htjela bih imati vikendicu u Hrvatskoj.

Foto: privatna arhiva

A kada bi bilo lakše prenijeti kvalifikacije...

- Onda bih bila zainteresirana, da! Definitivno. U Hrvatskoj svi imaju isti mentalitet i životni stil, to mi je vrlo lijepo.

S obzirom na to kako je Zubac propustio putovanje u Kanadu radi ozljede, Raptorsi su angažirali košarkaša Jontayja Portera, koji se trebao družiti s hrvatskom zajednicom nakon utakmice.

Porter je, pak, za vrijeme utakmice dobio udarac u oko, zbog čega je odvezan u bolnicu kako bi obavio dodatne preglede. Stoga se nitko od košarkaša Raptorsa nije družio s hrvatskom zajednicom na utakmici, ali cijelu je situaciju spasila skupina NFL igrača Buffalo Billsa, koji su gledali utakmicu!

NFL igrači vikali 'Mi Hrvati!'

Naime, Spencer Brown (nosi broj 79), Tommy Doyle (72), Ryan Van Denmark (74), Dalton Kincaid (86) pokazali su veliko srce i družili se s okupljenim navijačima u kockicama.

Foto: privatna arhiva

Bili su oduševljeni pričama o Hrvatskoj i brojem ljudi koji su došli na utakmicu. Naime, u NBA ligi često se odaje počast manjinskim zajednicama. Ipak, Hrvati na takve utakmice dolaze u većem broju nego Kinezi, Talijani, Irci i mnogi drugi narodi.

- Zubac nije mogao doći zbog ozljede. Srećom, nekoliko igrača Buffalo Billsa iz NFL-a uživalo je u noćnom izlasku i ljubazno su se složili pridružiti okupljanju naše zajednice - rekli su nam iz gospodarske komore.

Foto: privatna arhiva

Hrvatska večer godinama je jedan od najpopularnijih događaja na utakmicama Toronto Raptorsa i upravo je takav entuzijazam oduševio NFL-ovce koji su se našli na utakmici. Pa čak su se pridružili i uzvicima 'Mi Hrvati!'.

