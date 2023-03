VIDEO Mierez utišao Maksimir, Petković uzvratio majstorijom! Pogledajte fantastične golove

U 24. kolu HNL-a Dinamo je na Maksimiru dočekao Osijek u velikom derbiju. Zagrepčani su pred 5187 gledatelja dva puta pogađali u prvom poluvremenu, no oba pogotka Špikića poništena su zbog zaleđa.

A onda šok u nastavku. Osijek je dobio priliku zaprijetiti iz kornera u 55. minuti i iskoristio ju je Ramon Mierez. Fantastično je primio dodavanje Škorića i maestralno iz prve pogodio u suprotni kut. Livaković je bio u potpunosti nemoćan.

Samo sedam minuta kasnije, majstorija Brune Petkovića. Dinamo je izborio slobodni udarac u opasnoj zoni, a napadač Dinama stao je iza lopte. I kada su svi mislili da će preko, Petko se odlučio pucati ispod živog zida.

Eh, da je Osijeku jedan Marcelo Brozović, to se ne bi dogodilo. No, Osječani nisu postavili "krokodila" i primili su gol. Bila je to prava lukava bravura Brune Petkovića.

