VIDEO Mladenci koje su hrvatski navijači proslavili na SP-u stigli u Split: 'Sve izgleda nestvarno'

Ashton i Zach Smith stigli su u Hrvatsku. Američki par iz Philadelphije ovog je ljeta, tijekom Svjetskog prvenstva, postao viralan kad je odmah nakon vjenčanja naišao na veliku povorku hrvatskih navijača. Umjesto mirnog fotografiranja ispred Gradske vijećnice, mladenci su zapjevali i zaplesali s Vatrenima, a snimke tog slavlja obišle su svijet.

POGLEDAJTE VIDEO: Hit mladenci u Splitu

Pokretanje videa... VIDEO Mladenci stigli u Hrvatsku | Video: 24sata/pixsell

Tri mjeseca poslije, na poziv Hrvatske turističke zajednice i navijačke udruge CFE "Mi Hrvati”, stigli su u Split. Ondje će u utorak s tribina Poljuda gledati utakmicu Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija. Odmah po dolasku za 24sata su ispričali svoje prve dojmove.

- Ovo je zapravo ludo. Stalno govorimo kako sve izgleda kao da nije stvarno, sve je kao na razglednici. Ne možemo vjerovati da smo stvarno ovdje. Upravo smo na kratkom razgledavanju i sve je predivno. Vidjeli smo palaču i bilo je super čuti nešto o njezinoj povijesti i vidjeti koliko je dobro očuvana - rekli su.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Na pitanje je li Dioklecijanova palača barem malo starija od 250 godina stare Philadelphije, kroz smijeh su potvrdili da jest.

- O, da, malo je starija. Iza nje stoji malo više povijesti, ali bilo je sjajno to vidjeti. Doslovno smo tek stigli u hotel i to je bilo prvo što smo uspjeli pogledati. Odličan početak - kazali su.

Novinar im je prepričao i staru izreku da brak opstaje ako se preživi prva juha. Mladenci kažu da su prva tri mjeseca braka prošla bez problema.

- Bilo je sjajno, sve je savršeno. Živjeli smo zajedno i prije pa nam i dalje ide odlično. Jedino nam sada nedostaje naše malo štene koje je ostalo kod kuće. Imamo svoju malu obitelj - rekli su.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Dan vjenčanja, kažu, više ne mogu odvojiti od susreta s hrvatskim navijačima.

- Ne možemo pričati o vjenčanju bez te povorke. Zbog nje je sve bilo još posebnije i jako smo zahvalni što smo to mogli doživjeti s našim svatovima. Ne mogu vjerovati da nas je to dovelo ovamo - rekla je Ashton.

Navijačku je stranu Hrvatske upoznala Philadelphia, a pravo europsko nogometno iskustvo tek ih čeka na Poljudu.

- Veliki smo navijači pa smo jako uzbuđeni. Nikad nisam bio na pravoj utakmici, ili kako god vi to zovete. Bio sam samo na jednoj u Philadelphiji, kod našeg Uniona, ali to je puno manje. Ovo će biti nešto golemo. Spremni smo za tulum i ludovanje s navijačima - rekao je Zach.

Za utakmicu su se i opremili.

- Kupio sam dres Luke Modrića. Nije originalan, naručio sam ga preko interneta, ali morao sam ga imati. Ja imam dres, ona ima majicu Hrvatske i spremni smo - dodao je.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Nakon Splita mladence čeka nekoliko dana plovidbe uz obalu, a zatim Dubrovnik i Zagreb, odakle se 12. listopada vraćaju kući.

- Zasad je sve odlično i jedva čekamo nastavak - poručili su.

Za kraj su im poželjeli da budu talisman Vatrenima protiv Španjolske.

- To bi bilo sjajno. Nadamo se da hoćemo - rekli su mladenci.