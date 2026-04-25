Obavijesti

Sport

Komentari 2
ADRIAN SEGEČIĆ

VIDEO Mladi 'vatreni' zabio tri gola u Championshipu! HNS ga je 'ukrao' Australiji ove godine

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HNS

Admiral

Adriano Segečić (21) briljira u Portsmouthu! U gostima kod Stoke Cityja zabio je hat-trick u pobjedi svoje momčadi 3-1. 

Prvi gol zabio je u 32. minuti, a u 48. je Stoke izjednačio golom Cissea. Ipak, mladi reprezentativac Hrvatske opet pogađa u 66. za 1-2, a potom i u 82. za konačnih 1-3! 

Prvi gol pogledajte OVDJE, drugi OVDJE, a treći OVDJE

Podsjetimo, Segečić je rođen u Australiji i nastupao je za mlade selekcije Australije, ali Hrvatski nogometni savez uspio ga je privoljeti  da pređe pod "hrvatski stijeg". Nastupa za U-21 selekciju "vatrenih", a trebao bi biti i adut A reprezentaciji u godinama koje dolaze.

Ove je sezone zabio devet golova u 39 utakmica u Championshipu, a igra na poziciji ofenzivnog veznog. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Ova je dama kći trenera dvojice Hrvata. Fotkama zna provocirati
FOTO: MARIA GUARDIOLA

Ova je dama kći trenera dvojice Hrvata. Fotkama zna provocirati

Maria Guardiola, kći Pepa Guardiole, osvaja društvene mreže i glamurozni svijet mode. Hrvatska obala njezina je ljetna oaza dok se nosi s obiteljskim dramama
FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima
TALIJANSKA ZAVODNICA

FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima

Marialuisa Jacobelli je talijanska sportska novinarka kojavodi emisije Lige prvaka. Trenutačno radi za Sport Mediaset, dok se prije toga s utakmica javljala za DAZN. Uz novinarsku karijeru, Marialusia je i model
FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'
VALENTINA MILETIĆ

FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'

Kao kruna dosadašnjeg rada stigao je poziv s Prisavlja. Valentina Miletić bit će veliko pojačanje HRT-a za vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026