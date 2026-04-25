VIDEO Mladi 'vatreni' zabio tri gola u Championshipu! HNS ga je 'ukrao' Australiji ove godine

Adriano Segečić (21) briljira u Portsmouthu! U gostima kod Stoke Cityja zabio je hat-trick u pobjedi svoje momčadi 3-1.

Prvi gol zabio je u 32. minuti, a u 48. je Stoke izjednačio golom Cissea. Ipak, mladi reprezentativac Hrvatske opet pogađa u 66. za 1-2, a potom i u 82. za konačnih 1-3!

Podsjetimo, Segečić je rođen u Australiji i nastupao je za mlade selekcije Australije, ali Hrvatski nogometni savez uspio ga je privoljeti da pređe pod "hrvatski stijeg". Nastupa za U-21 selekciju "vatrenih", a trebao bi biti i adut A reprezentaciji u godinama koje dolaze.

Ove je sezone zabio devet golova u 39 utakmica u Championshipu, a igra na poziciji ofenzivnog veznog.