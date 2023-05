VIDEO Modrić pokazao kako je 'vruć' prije Cityja i oduševio navijače: Čuvaj to za utakmicu!

U prvom je susretu polufinala Lige prvaka između Real Madrida i Manchester Cityja (1-1) Luka Modrić (37) odigrao 86 minuta, a sad ga čeka uzvrat u Manchesteru. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i 'motor kraljeva' isprobao je travnjak Etihad stadiona i pokazao kako mu i više nego odgovara.

Na posljednjem treningu prije utakmice Luka je primirio loptu na 16 metara i krasnim plasiranim udarcem matirao kolegu na golu. Proslavio je gol zamahom rukom koja predstavlja putanju lopte do gola, a zapljeskali su mu na to suigrači. Morao je to napraviti i rezervni golman Andrij Lunin koji je ostao ukopan na crti jer takav udarac nije mogao obraniti.

Oduševilo je to brojne navijače 'kraljeva' koji iščekuju uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka.

- Luka smiri se, čuvaj to za utakmicu. Lopta izgleda kao da izlazi, ali se vraća - neki su od komentara na društvenim mrežama.

Uzvratna utakmica polufinala Lige prvaka između Manchester Cityja i Real Madrida (1-1) igra se od 21 sat na Etihad stadionu.

