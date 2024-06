VIDEO Modrić promašio penal pa se iskupio: Pogledajte tu golčinu za vodstvo u Leipzigu

Hrvatska nogometna reprezentacija igra posljednju utakmicu grupne faze na Europskom prvenstvu. Tvrdo nadmudrivanje s Italijom obilježilo je prvih 45 minuta u kojima je Hrvatska imala sjajnu šansu Luke Sučića, a Dominik Livaković bio zaslužan što se na odmor otišlo s nulom na semaforu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska zastava od 107 metara u Leipzigu

Pokretanje videa... 02:13 U Leipzig stigla najveća hrvatska navijačka zastava dugačka 107 metara | Video: 24sata/Sanjin Strukic/PIXSELL

Zlatko Dalić napravio je jednu promjenu na poluvremenu i umjesto Marija Pašalića uveo Antu Budimira. Promijenila se taktička postavka naše igre jer Andrej Kramarić se povukao na krilo odakle je odmah stigla velika prijetnja i fantastična šansa - Krama se izvukao uz gol liniju, zacimao pa otrčao u sredinu i zapucao. Lopta je pogodila Davidea Frattesija u ruku.

Luka Modrić promašio penal pa zabio

Sudac Danny Makkelie otišao je pogledati situaciju na zaslon, a nakon kratkog pregleda snimke je odlučio - penal za Hrvatsku! Odgovornost je preuzeo kapetan Luka Modrić, tukao je u lijevu stranu talijanskog gola, no Gianluigi Donnarumma ga je pročitao i sjajno obranio.

No, kao da je bilo suđeno da maestro od "tragičara" postane heroj. Jer već u idućem napadu u 55. minuti, samo 33 sekunde nakon promašenog penala, postigao je sjajan gol pod prečku. Sučić je ubacio s desne strane u peterac, Budimir je pucao, a Donnarumma to obranio. Samo do Modrića, koji je naletio na odbijanac i pospremio loptu u desne rašlje za opće oduševljenje na Red Bull Areni.

>> VIDEO PENALA I GOLA POGLEDAJTE OVDJE

Od tog trenutka pjesma hrvatskih navijača je pojačala, a stadionom u Leipzigu zaorilo se "Za dobra stara vremena."