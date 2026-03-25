VIDEO Modrić se sreo sa starim prijateljem, dobio je i brazilski dres: 'Sad moraš igrati za nas!'

Uoči prijateljskog dvoboja Hrvatske i Brazila u Orlandu (1. travnja, 2 ujutro) dvije nogometne ikone imale su emotivan susret. Luka Modrić i Casemiro, bivši suigrači iz Real Madrida koji su godinama činili neraskidiv tandem u veznom redu i zajedno osvojili sve što se moglo osvojiti, sastali su se u Universal Orlando Resortu. Njihov srdačan susret, koji je profil serije prijateljskih utakmica "Road to 26" opisao riječima "Zajedno su gradili nasljeđe. Sada se susreću kao rivali", poslužio je kao savršena najava za utakmicu koja nosi naboj starog rivalstva.

Video prikazuje Casemira kako s ugodnim iznenađenjem dočekuje hrvatskog kapetana.

- Dečki, dajte! Majko mila - govori Casemiro i pokazuje Modriću i Anti Budimiru da kasne.

Uslijedio je dug i topao zagrljaj pred prepoznatljivim globusom Universal studija, a osmijesi na njihovim licima otkrili su duboko poštovanje i prijateljstvo koje su godinama kalili na najvećoj sceni. Upravo je ta veza, koja je uključivala i Tonija Kroosa, izazvala nostalgiju kod navijača, što potvrđuju komentari poput: "Kako smo bili sretni s vas dvojicom i Kroosom".

Brazilac je iznenadio Modrića neobičnim poklonom: žutim dresom brazilske reprezentacije s brojem deset i Lukinim prezimenom na leđima, našalivši se da sada mora zaigrati za njih. Snimka završava njihovom zajedničkom izjavom, u kojoj je Modrić nadolazeći susret opisao kao:

​- Još jedna bitka sa starim prijateljem.

Uvertira za spektakl i milijun dolara

Ovaj susret nije bio slučajan, već je dio promotivne kampanje za novu međunarodnu prijateljsku seriju "Road to '26 Presented by Turkish Airlines" na račun koje će HNS zaraditi milijun dolara. Seriju su osmilili za pripremu vrhunskih reprezentacija za Svjetsko prvenstvo, koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Utakmica između Hrvatske i Brazila, koja se igra na stadionu Camping World u Orlandu, stoga ima posebnu težinu. Za obje momčadi ovo je jedna od posljednjih provjera uoči ljetnog reprezentativnog okupljanja.

Dvoboj privlači ogromnu pažnju i zbog nedavne povijesti; mnogi ga vide kao revanš za dramatično četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Katru 2022., kada su "vatreni" nakon boljeg izvođenja penala izbacili favorizirani Brazil. Iako Brazil u međusobnim susretima ima prednost (3-1-1), taj poraz ostavio je dubok trag. Luka Modrić, koji je u rujnu proslavio 40. rođendan, i dalje predvodi Hrvatsku kao kapetan, sada kao igrač AC Milana, s neskrivenom željom da nastupi na svom posljednjem velikom natjecanju, dok Casemiro na ljeto završava četverogodišnju eru u Manchester Unitedu.