VIDEO Modrićev osobni trener pokazao zašto Luka toliko dugo traje: 'I Real bi htio znati tajnu'

Vlatko Vučetić (49) čovjek je koji također zaslužan što hrvatskog kapetana Luku Modrića i u 39. godini i dalje gledamo u ovakvoj formi. Lani nas je, nakon ulaska Real Madrida u finale Lige prvaka, koji je potom i osvojio, ugostio u prostorijama Kineziološkog fakulteta

- Šaljem mu analizu i svoje viđenje kako je sve fizički izdržao i odradio.

Luka, osim nogometnim umijećem, i dalje oduševljava istom, impresivnom kondicijom za sportaša u njegovim godinama.

- On vježbe radi u Madridu, prevencijske vježbe i one koje razvijaju mišićnu izdržljivost i ravnotežu, za razvoj aerobnog kapaciteta.

Je li to uobičajeno u vrhunskom nogometu, privatni treneri i takve vježbe?

- Neki segmenti su moje specijalke, vježbe koje sam ja osmislio i preuzeli su ih mnogi. Ali svi sportaši na toj razini imaju svoje kondicijske trenere i svaki koji dovede igrače do te razine je vrhunski. Ima u Hrvatskoj puno boljih trenera od mene, a ja sam ponosan na svoje studente i što Hrvatska ima vrhunske kondicijske trenere.

Je li u u tome tajna Lukine dugovječnosti?

- Ono što je važno, Luka već pet-šest godina nije imao težu ozljedu, tek one sporadične. To može zahvaliti tomu što puno ulaže u prevenciju, radu s elastičnim rekvizitima. Na visokoj je fizičkoj razini, jasno, zahvaljujući i vrhunskom klupskom kondicijskom treneru, a ovo što radim s njim, jest poput soli i papra nekom jelu. Jedan dio je i moja zasluga.

Niste morali tajiti od Reala da radite individualno?

- On te vježbe većinom radi sam s obzirom na to da sam ja u Zagrebu, a on u Madridu. Kada se vidimo, onda radimo zajedno. To su vježbe s jedne strane prevencijske, a s druge one koje razvijaju sposobnosti, izdržljivost, održavanje aerobnog i anaerobnog kapaciteta. Kada su u Realu vidjeli koje vježbe Luka radi, pitali su ga tko mu ih šalje. Čak su i španjolske novine pisale o tome, napravile intervju sa mnom. I šira javnost zna da Luka ima privatnog kondicijskog trenera. Svi vrhunski igrači imaju privatne trenere, pitanje je samo jesi li podređen tome. Luka je jedan od rijetkih kojeg zaobilaze ozljede, a u tome i jest poanta. Puno su mu pomogle vježbe za aduktor. Pa i u srijedu kada je izlazio iz igre, izašao je s puno energije.

A kako zadržati takvu formu?

- Tako da poput njega odradite 350 ovakvih treninga godišnje, da dođete na trening pola sata ranije.

Prilagođavate li vježbe i sukladno dobi? Ima li Luka lakši trening nego, recimo, neki sportaš od 25 godina?

- Ja vodim i skupine umirovljenika, ljudi od 70 ili 80 godina izvode iste vježbe, samo s tanjim gumama. To su vježbe ravnoteže, kako za nogometaše, tako i za svakoga za silaženje stubama ili slično. Vježbe su vrlo korisne svima. Recimo, jedna je vježba jako pomogla za aduktor, što je Luki jako važno.

I sve te vaše vježbe odradi mimo treninga?

- Da, dolazi pola sata ranije i za to je potrebna velika disciplina, nije to lagano.

Koliko uopće traje Lukin radni dan?

- Ovisno o tome koliko je dugačak Ancelottijev trening, ali njegov radni dan u klubu traje 4-5 sati, to je zahtjevno. Zato mu pomaže da se on igra nogometa i u ovim godinama i da uživa igrati.

Jeste li te vježbe naučili i vidjeli od nekoga ili sami smislili?

- Svakodnevno se educiram, a vježbe za donje ekstremitete i snagu, stabilizaciju isključivo su moja izmišljotina.

S kim još radite?

- Radim s 29 sportaša, među kojima je dio nogometaša iz Hrvatske, neki igrači Rijeke koji su sad u Hrvatskom dragovoljcu, a imam i desetak igrača iz Austrije, skupinu iz Kosova...

Uz vježbe, radite i dijagnostiku.

- I to 20 godina, dijagnostiku za sportaše iz više od 50 sportova. Morfološki ih mjerimo, kao i njihove motoričke sposobnosti, eksplozivnost, agilnost i nakon toga laboratorijski test i s maskom energetski kapacitet.

Godinama radite s brojnim sportašima i provodite testove, kako biste Luku usporedili s ostalima, gdje biste ga smjestili?

- Gledamo li samo nogometaše, u vrhu je Gaussove krivulje.

Je li bio uvijek?

- Ne baš uvijek, ali u promjeni pravca, brzini razmišljanja, anticipaciji prostora, to malo tko ima. Kao šahist, on vidi tri poteza unaprijed, drugačije vidi nogomet nego mi. Ima i jaka stopala.

I u čemu se onda najviše pomogli, podigli ga?

- Šest godina nije bio ozlijeđen, u prevenciji smo napravili veliku stvar. Luka je reaktibilan i u 37. godini, a prvi korak je Lukina najveća prednost. Također, izdržava bez problema utakmicu u visokom ritmu, čak i produžetke. Taj dio je i moja zasluga jer je ekonomičniji u kretanju, ima jaka stopala, na tome smo jako radili. I količina treninga bez ozljede u klubu činjenica da je danas u top formi moja su zasluga. Ta energetika, prevencija i energetska sposobnost.

Kako vas je Luka uopće otkrio?

- Prvi smo se put susreli 2014. godine, dolazio je ovdje na Kineziološki fakultet na testiranje, a onda su mu preporučili mene. Kontaktirao me i rekao da bi se htio pripremiti za Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Bio je zadovoljan i nastavili smo suradnju. Bile su nam bitne dvije stvari: da održava visoku razinu i da produži karijeru, to je bio fokus. U početku je bio i malo skeptičan, ali danas mi vjeruje malo više. Povjerenje je između nas veliko i njemu prepuštam da odlučuje jer često mora doraditi trening jer radi nakon Ancelottijevog ili Zidaneovog treninga, što je malo 'tricky'.

Kakve su to točno vježbe?

- Pri brzini od 10 km/h jako je velik problem, ja to ne mogu ni izvesti, a Luka to radi na 12 ili 13 km h. Stopala rade strašno puno i za aduktore je važna ta vježba, kao i za brzinu promjene kretanja. On na jako malom prostoru s 3-4 igrača reagira, izađe van, dok drugi ne mogu vjerovati. U danu odradi četiri minute po 10 do 12 km/h pa nakon toga na puno većim brzinama. Drugi igrači to isto rade, a Modrić ide na 25 km/h, u serijama po pet sekundi, što je velika brzina trčanja, velika sila. On odradi po šest ponavljanja na 21 km/h.

Jeste li ikad kontaktirali kondicijske trenere Ronalda ili nekog iz Reala?

- Nažalost, nisam imao priliku i čast upoznati nekog kondicijskog trenera na toj razini.

Je li vaš odnos prešao granicu poslovnog? Družite li se privatno, koliko često kontaktirate?

- Dopisujemo se svaki dan, navečer mu pošaljem trening za idući dan, nekad i poslije ponoći. Ali naš odnos je poslovni, ne družimo se privatno. Više s tatom njegovim, izvrstan čovjek. A Luki šaljem plan treninga ponekad i u 1 u noći pa se on javi dok se vozi na trening pa možda i korigiramo. Često i doma odradi neke vježbe, ima teretanu pa neke dodatne treninge odradi. Pa i na slobodne dane, on ih nema.

Jeste li bili kod njega u Madridu?

- Jesam. A pogotovo mu je pomogao rad kod kuće, jer i doma ima teretanu, u vrijeme lockdowna. Zato se nakon korone vratio u tako sjajnoj formi.

I je li ikada odbio trening?

- Ne bih ja to nazvao odbijanjem, on je toliko odgovoran prema sebi, tijelu, klubu, je obožava Real. Eventualno odluči je li nešto prioritetnije ili nije pravi trenutak da se nešto odradi. Rekuperacijske vježbe nije odbio skoro nikad, a prevencijske vjerojatno nikad. I kad ima slobodan dan, on će odraditi trening.

Dokad će Luka trajati?

- Dok bude spreman na ovakva odricanja. Nakon 30. godine ljudsko tijelo počne stariti, više nema sposobnosti regeneracije i mora raditi još više da bi sportaš igrao na istoj razini ili malo lošije. Zato je teško održati karijeru nakon 32. godine, pogotovo ako poput Luke imate toliko utakmica u nogama, toliko dana, 350 dana ovakvih, napornih treninga. Koliko god odluči da je bude spreman na odricanje, toliko će trajati.

- On si ne želi dopustiti da bude samo statist. On nije takav, on želi i voli igrati. Često i kad ne treba, on moli da igra. Djelomično sam mu pomogao da se osjeća komforno jer se igra nogometa - zaključio je Vlatko Vučetić