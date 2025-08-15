VIDEO Momčad Željka Sopića izgubila od Cracovije i nastavila crni niz na gostovanjima...

Obavijesti

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Susret Dinama i Rijeke u prvoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Naime, ovo je bila šesta uzastopna utakmica bez pobjede Widzewa na gostovanjima, od čega peti poraz. U posljednjih 12 gostovanja, Widzew ima samo jednu pobjedu

Widzew Lodz Željka Sopića izgubio je od Cracovie 1-0 u gostima u 5. kolu poljske Ekstraklase. Nastavak je to slabijih izdanja Sopićeve momčadi na gostovanjima.

Željko Sopić odveo igrače na benzinsku 00:06
Željko Sopić odveo igrače na benzinsku | Video: privatna arhiva

Jedini gol na dvoboju zabio je Minchev u 69. minuti, a možete ga pogledati OVDJE

Sopićeva se momčad nalazi na šestom mjestu prvenstvene ljestvice sa sedam bodova, dok je Cracovia druga s 10 bodova. 

OSTALO

