VIDEO Momčad Željka Sopića izgubila od Cracovije i nastavila crni niz na gostovanjima...

Widzew Lodz Željka Sopića izgubio je od Cracovie 1-0 u gostima u 5. kolu poljske Ekstraklase. Nastavak je to slabijih izdanja Sopićeve momčadi na gostovanjima.

Naime, ovo je bila šesta uzastopna utakmica bez pobjede Widzewa na gostovanjima, od čega peti poraz. U posljednjih 12 gostovanja, Widzew ima samo jednu pobjedu.

Jedini gol na dvoboju zabio je Minchev u 69. minuti

Sopićeva se momčad nalazi na šestom mjestu prvenstvene ljestvice sa sedam bodova, dok je Cracovia druga s 10 bodova.