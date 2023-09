VIDEO Monaco u fantastičnom i ludom derbiju srušio Marseille, PSG kiksao protiv fenjeraša

U derbiju sedmog kola francuske Ligue 1 Monaco je pobijedio Marseille 3-2 preuzevši vrh ljestvice Le Championnata, ali i produbivši krizu OM-a koji je već pet susret bez slavlja.

Monaco je gubio 0-1 i 1-2, no oba puta se vratio, a potom u drugom poluvremenu stigao do pobjede i prvog mjesta na ljestvici Le Championnata. Momčad iz Kneževine do trijumfa je vukao sjajni 21-godišnji Maghnes Akliouche koji je postigao dva gola i upisao asistenciju.

Golom Ilmana Ndiayea u 31. sekundi igre započela je "luda" utakmica. OM je dva puta vodio, ali Monaco se svaki put brzo vratio.

Pierre-Emerick Aubameyang je asistirao, a senegalski reprezentativac postigao svoj prvijenac u dresu Marseillea. Bio je to najbrži gol za OM od rujna 2014. godine kada je Andre-Pierre Gignac protiv Eviana zatresao mrežu nakon 20 sekundi susreta.

No, radost gostiju kratko je trajala. Već u osmoj minuti Maghnes Akliouche je izjednačio. Marseille je u 18. minuti stigao do nove prednosti, ovoga puta strijelac je bio Samuel Gigot. Međutim, momčad iz Kneževine još jednom se brzo vratila. Pet minuta kasnije izjednačio je Folarin Balogun. U 25. minuti Monaco je mogao i do vodstva, pucao je Maghnes Akliouche, ali je Pau Lopez sjajno reagirao.

Sjajnu predstavu mladi 21-godišnji Akliouche okrunio je u 52. minuti drugim golom na utakmici. Do kraja susreta bilo je nekoliko prilika na obje strane, ali ne i golova.

Pa je tako talijanski strateg i legenda Milana Gennaro Gattuso na klupi Marseillea debitirao porazom.

>> VIDEO SAŽETKA OVDJE

U ranije odigranom susretu "fenjeraš" Clermont je na svom Gabriel Montpied stadionu odigrao 0-0 protiv prvaka Paris St Germaina.

Clermont je u prvih šest kola osvojio samo jedan bod i čvrsto držao začelje ljestvice. Međutim, aktualni francuski prvak nije uspio probiti obranu domaćina.

Parižani su imali 67 posto posjeda lopte, uputili su 21 udarac, pri čemu 10 u okvir gola, imali su i devet kornera, ali je Clermont na krilima sjajnog senegalskog vratara Moryja Diawa iščupao remi.

Diaw je na koncu sakupio čak 10 obrana i bio najbolji igrač utakmice.

>> VIDEO SAŽETKA OVDJE

Monaco vodi na ljestvici sa 14 bodova, Brest ima 13, a PSG je trenutačno treći sa 12 bodova. Marseille je osmi s devet bodova.

Clermont je sada 17. s dva boda, koliko ima i Lyon koji je potonuo na dno, no momčad u kojoj igraju Dejan Lovren i Duje Ćaleta-Car ima i susret manje.