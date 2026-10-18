VIDEO Musa spasio Dallas u 101. minuti! Zabio je 20. gol sezone

Hrvatski reprezentativac Petar Musa bio je junak FC Dallasa u teksaškom derbiju protiv Houstona. Gosti su u dramatičnoj završnici izvukli 2-2, a hrvatski napadač zabio je s bijele točke i tako se iskupio za raniji promašeni penal.

Dallas je poveo već u 12. minuti pogotkom Christiana Cappisa, koji je snažnim udarcem ljevicom pogodio gornji desni kut. Houston je izjednačio na početku drugog poluvremena, kada je Héctor Herrera u 49. minuti glavom završio ubačaj Guilhermea iz kornera. Brazilcu je to bila deseta asistencija sezone.

Petar Musa scores from the spot! @FCDallas find their late equalizer! https://t.co/2h56S9a6qH — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

Prava drama uslijedila je u sudačkoj nadoknadi. Nolan Norris igrao je rukom u kaznenom prostoru, a Mateusz Bogusz u 94. minuti realizirao je jedanaesterac za vodstvo Houstona od 2-1.

Ipak, domaćini nisu uspjeli sačuvati prednost. Duncan McGuire nekoliko trenutaka poslije skrivio je penal na Ranu Binyaminu, a Musa je bio precizan s bijele točke i postavio konačnih 2-2. Hrvatski napadač ranije u susretu, u 29. minuti, nije iskoristio penal.

Musi je to 20. pogodak ove sezone MLS-a, a ispred njega na ljestvici strijelaca nalazi se samo Lionel Messi. Uz to ima i pet asistencija, dok je golom protiv Houstona stigao do ukupno 54 pogotka za Dallas, čime je postao drugi najbolji strijelac u povijesti kluba.