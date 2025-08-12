VIDEO Na vaterpolskoj utakmici začuli se pucnjevi. Igračice brzo izašle iz bazena i legle na pod

Bizarna situacija dogodila se u utakmici između Kanade i Kine na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu za žene do 20 godina. Prvenstvo se igra u Brazilu, koji je prvi put domaćin natjecanja, u gradu Salvadoru, a za vrijeme spomenute utakmice blizu bazena čuli su se pucnjevi. Kako je objavila brazilska policija, nitko nije ozlijeđen i prvenstvo se može normalno nastaviti.

Radi se o utakmici prvog kola koju su Kineskinje pobijedile 12-8. Na snimci koja kruži društvenim mrežama čuje se nekoliko pucnjeva nakon čega igračice kreću plivati prema rubu bazena. Izašle su iz vode i legle na pod, a cijela situacija trajala je nekoliko minuta. U tom trenu rezultat je bio 3-2 za Kinu, a igrala se druga četvrtina.

- Utakmica je stala na otprilike minutu. Naša ekipa vidjela je da policija rješava situaciju - rekao je Marco Antonio Lemos, predsjednik saveza vodenih sportova savezne države Bahia.

Kasnije je policija obrazložila da se radi o navodnom obračunu policije s lokalnim lopovom koji je bio izvan objekta i pokušao je pobjeći, ali se točni detalji ne znaju. Policija je na kraju otklonila opasnost i susret se nastavio. Navijačima na tribinama ništa nije bilo jasno, a objašnjenje su dobili kada se već utakmica nastavila.