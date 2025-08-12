Obavijesti

Sport

Komentari 4
KAOS U BRAZILU

VIDEO Na vaterpolskoj utakmici začuli se pucnjevi. Igračice brzo izašle iz bazena i legle na pod

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Na vaterpolskoj utakmici začuli se pucnjevi. Igračice brzo izašle iz bazena i legle na pod
Foto: screenshot/X

Na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu za žene do 20 godina, na utakmici između Kine i Kanade, čuli su se pucnjevi pred kraj druge četvrtine. Policija je reagirala i otklonila opasnost, pa se utakmica mogla nastaviti

Bizarna situacija dogodila se u utakmici između Kanade i Kine na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu za žene do 20 godina. Prvenstvo se igra u Brazilu, koji je prvi put domaćin natjecanja, u gradu Salvadoru, a za vrijeme spomenute utakmice blizu bazena čuli su se pucnjevi. Kako je objavila brazilska policija, nitko nije ozlijeđen i prvenstvo se može normalno nastaviti.

Radi se o utakmici prvog kola koju su Kineskinje pobijedile 12-8. Na snimci koja kruži društvenim mrežama čuje se nekoliko pucnjeva nakon čega igračice kreću plivati prema rubu bazena. Izašle su iz vode i legle na pod, a cijela situacija trajala je nekoliko minuta. U tom trenu rezultat je bio 3-2 za Kinu, a igrala se druga četvrtina.

- Utakmica je stala na otprilike minutu. Naša ekipa vidjela je da policija rješava situaciju - rekao je Marco Antonio Lemos, predsjednik saveza vodenih sportova savezne države Bahia.

Kasnije je policija obrazložila da se radi o navodnom obračunu policije s lokalnim lopovom koji je bio izvan objekta i pokušao je pobjeći, ali se točni detalji ne znaju. Policija je na kraju otklonila opasnost i susret se nastavio. Navijačima na tribinama ništa nije bilo jasno, a objašnjenje su dobili kada se već utakmica nastavila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO HNL transferi: Španjolci poslali ponudu za Lawala, Istra glatko odbila i traži bogatstvo
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Španjolci poslali ponudu za Lawala, Istra glatko odbila i traži bogatstvo

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Talijan odlazi iz PSG-a, 'zločesti dečko' Engleske na korak do Chelseaja
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Talijan odlazi iz PSG-a, 'zločesti dečko' Engleske na korak do Chelseaja

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom ido 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025