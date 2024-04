VIDEO Nadalovi neobični rituali. Prije servisa napravi 7 poteza

Priprema za servis Rafaela Nadala (37) kida živce mnogim njegovim protivnicima, ali i gledateljima. No, ta je rutina bila uz njega i 'pomogla' mu u osvajanju 22 Grand Slam naslova. Veliku karijeru želi završiti ove godine u velikom stilu, a ovaj tjedan pleše posljednji ples na Mastersu u svom Madridu.

Rituali Rafaela Nadala

Već pri ulasku na teren Nadal drži reket. Po dolasku na svoje mjesto skida jaknu i poskakuje te gleda u publiku, a nakon toga dijagonalno postavlja dvije bočice (jednu hladnu, jednu sobne temperature) jednu pored druge tako da im etikete uvijek gledaju prema terenu.

Wimbledon 2019 - Day Four - The All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Adam Davy

Wimbledon 2019 - Day Two - The All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Adam Davy

Voli i sjesti te prebaciti ručnik preko nogu, a kod uzimanja energetskog gela uvijek četiri puta stisne pakiranje. Kod bacanja novčića nastavlja s poskakivanjem te uvijek potrči prema osnovnoj liniji, ali pritom pazi da ne dira linije dok ne dođe do mjesta za servis.

A onda slijedi opjevana rutina. Uvijek izvlači hlačice te u mnogim situacijama to izgleda kao da su mu se uvukle u stražnjicu, zatim popravlja majicu na lijevom pa na desnom ramenu. Slijedi dodir nosa pa lijevo uho, opet nos pa desno uho. Pritom cijelo vrijeme reketom udara lopticu o pod ili je pak tapka rukom o podlogu. Na drugom servisu napravi istu rutinu, ali bez dodira ramena. Kod završetka poena uvijek traži ručnik i briše se.

Crte su opet posebna priča. Na zemljanim terenima uvijek ih 'čisti' prije svakog servisa. Na travi na terenu uvijek prekorači osnovnu crtu desnom nogom prilikom ulaska na teren ili kraja gema. Ako do stolice ide unutar terena, uvijek desnom nogom prekorači linije prije njegovih stolaca postavljenih u ravnini s linijom. Uvijek pušta protivnika da sjedne prvi kod odmora između gemova. Dva ručnika također su standardna Rafina želja. Na Australian Openu, pak, voli cupkati po logu natjecanja dok prima lopte za servis.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Wimbledon 2019 - Day Four - The All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Adam Davy

Mora ga se čekati i kod početka gemova jer se nikad ne diže prije svojih protivnika. Kod mnogih to izaziva nervozu. Nadal će ovo ponoviti još tko zna koliko puta, a sve dok mu dobro ide i dok on vjeruje da mu to pomaže, tome će svjedočiti i gledatelji i njegovi protivnici.

Rafa je osim odličnih teniskih vještina pokazao i neku vrstu opsesivno-kompulzivnog poremećaja, a za nju su dobro pripremljeni i sakupljači loptica. Kad je na terenu Španjolac, svi znaju tko i što treba biti na kojoj poziciji kako se mantra ne bi prekinula.

