VIDEO Naoružan je pokušao ući u noćni klub. Nije imao pojma da je ispred ulaza MMA borac...

Prije nekoliko dana u jednom noćnom klubu u Tampi na Floridi mogao se dogoditi pokolj da nije bilo junaka ove priče, bivšeg borca Manuela Anthonyja Resta.

Naime, 55-godišnjak koji radi kao zaštitar u noćnom klubu spriječio je maskiranog muškarca koji je pokušao s pištoljem ući u noćni klub. Sudeći po snimci, Resto je vidio muškarca koji lijevom rukom otvara vrata, dok u desnoj drži pištolj, nakon čega mu je oteo oružje, a zatim je došlo do fizičkog sukoba.

Napadač je pokušao uzvratiti i napao je Resta koji je u tom trenutku uperio pištolj prema njemu, a na koncu je završio na tlu nakon čega ga je Resto nekoliko puta udario drškom pištolja i svladao do dolaska policije koja je ustanovila da je riječ o 44-godišnjem Michaelu Rudmanu koji je imao namjeru pucati u poznatom noćnom klubu, ali je srećom Resto neustrašivom reakcijom spasio brojne živote.

Inače, američki mediji prenose da je 'Manny' poznato lice iz svijeta hrvanja i MMA sporta u tom gradu te da mu je to definitivno pomoglo u ovoj kriznoj situaciji.

- Rekao sam si: "Ok, nije noć vještica". Možda je neka vrsta trika ili šale, znate? Navikao sam na to, bio sam profesionalni hrvač. Mislim, znam puno ogromnih ljudi. Radim u osiguranju više od 30 godina. Znam puno izbacivača. Mislio sam da se netko od mojih prijatelja šali sa mnom, a on nije rekao ni riječ - kazao je Resto nakon incidenta pa dodao:

- Čekao sam pored vrata, a onda je odjednom došao ravno do mene. Bio je jako velik. Vidio sam da je podigao ruku i da ima pištolj.

