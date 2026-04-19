MATEO BIONDIĆ

VIDEO Napadač podrijetlom iz Hrvatske stigao iz 4. lige i zabio u pobjedi belgijskog prvaka

Mateo Biondić, njemački napadač hrvatskih korijena, zablistao u pobjedi Royale Union Saint-Gilloisea protiv Club Bruggea 2-1! Iznenađenje iz 4. njemačke lige osvaja Belgiju

Nogometaši Royale Union Saint-Gilloisea pobijedili su Club Brugge 2-1 i odvojili se na četiri boda prednosti. Jedan od igrača koji je zabio gol za izjednačenje bio je njemački napadač hrvatskih korijena Mateo Biondić (22) koji je u belgijskog prvaka došao iz 4. njemačke lige, točnije, Eintracht Triera. Biondić je iz igre izašao u 95. minuti kada ga je zamijenio Massire Sylla. 

Club Brugge, kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko,  poveo je u 15. minuti preko Brandona Mechelea, a Biondić je izjednačio u 29. minuti. Primio je  loptu na lijevoj strani šesnaesterca, driblingom se probio prema sredini i preciznim udarcem pogodio suprotni kut mreže. Za konačnih 2-1 zabio je Besfort Zeneli u 81. minuti. 

Biondić je inače u belgijski klub došao za svega  220 tisuća eura. Prema podacima iz ožujka ove godine, njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 400 tisuća eura. Ove sezone skupio je 11 nastupa  svim natjecanjima uz dva gola i jednu asistenciju. 

FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'
STRAŠNA SITUACIJA

FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'

Michael Owen osvojio je Zlatnu loptu 2001. godine, a mirovinu provodi sa suprugom Louise i četvero djece. Njegov sin James boluje od neizlječive Stargardtove bolesti zbog koje je oslijepio
Manekenka otkrila pikanterije o zvijezdi Barce: 'Čestitali su mi kako sam mu popravila formu'
FOTO: BILO JE BURNO

Manekenka otkrila pikanterije o zvijezdi Barce: 'Čestitali su mi kako sam mu popravila formu'

Rekli su mi da ne brinem i da nije moja krivica, ali mislim da se sve promijenilo kad su izašli članci o meni i Marcusu, objasnila je manekenka i influencerica Grace Jackson
Sučić i Ćaleta Car osvojili Kup!
NAKON RASPUCAVANJA

Sučić i Ćaleta Car osvojili Kup!

Prve dvije serije nisu iskoristili igrači Atletica i to ih je na kraju koštalo pobjede. Za Sociedad je treći penal zabio Luka Sučić, koji je odigrao svih 120 minuta, kao i Duje Ćaleta-Car

