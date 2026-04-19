VIDEO Napadač podrijetlom iz Hrvatske stigao iz 4. lige i zabio u pobjedi belgijskog prvaka

Nogometaši Royale Union Saint-Gilloisea pobijedili su Club Brugge 2-1 i odvojili se na četiri boda prednosti. Jedan od igrača koji je zabio gol za izjednačenje bio je njemački napadač hrvatskih korijena Mateo Biondić (22) koji je u belgijskog prvaka došao iz 4. njemačke lige, točnije, Eintracht Triera. Biondić je iz igre izašao u 95. minuti kada ga je zamijenio Massire Sylla.

Club Brugge, kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko, poveo je u 15. minuti preko Brandona Mechelea, a Biondić je izjednačio u 29. minuti. Primio je loptu na lijevoj strani šesnaesterca, driblingom se probio prema sredini i preciznim udarcem pogodio suprotni kut mreže. Za konačnih 2-1 zabio je Besfort Zeneli u 81. minuti.

Biondić je inače u belgijski klub došao za svega 220 tisuća eura. Prema podacima iz ožujka ove godine, njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 400 tisuća eura. Ove sezone skupio je 11 nastupa svim natjecanjima uz dva gola i jednu asistenciju.