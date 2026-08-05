VIDEO Napokon mu se ovorilo! Jagušić zabio novi gol za Panatu

Grčki Panathinaikos igra treće pretkolo Konferencijske lige protiv CSKA Sofije. U 21. minuti grčki velikan došao je do prednosti, a zabio je Adriano Jagušić! Čini se kako se napokon otvorilo mladom hrvatskom reprezentativcu koji je igrao sjajno na pripremama. Zabio je i u prošloj europskoj utakmici protiv Paksa, a sada je opet zatresao mrežu!

U 21. minuti Argentinac Andino lijepo je ubacio u kazneni prostor, a Jagušić gavom pospremio za 1-0! Grci nisu dugo bili u prednosti te je Rusev donio izjednačenje bugarskoj momčadi.

Kada je Jagušić stigao u Panathinaikos iz Slaven Belupa, nije dobio minutažu koju je očekivao te ga Rafa Benitez nije previše koristio. Nova sezona mogla bi biti "ona prava" za Jagušića koji se nametnuo u pripremnim utakmicama te počeo sada i zabijati u Europi. Jagušić ima veliki potencijal i bilo bi sjajno da ga napokon počne otključavati u Grčkoj. Za sada je na sjajnom putu.