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VIDEO Napokon mu se ovorilo! Jagušić zabio novi gol za Panatu

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Napokon mu se ovorilo! Jagušić zabio novi gol za Panatu
Foto: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU
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Jagušić eksplodirao u Europi! Mladi Hrvat zabio za Panathinaikos protiv CSKA Sofije i napokon najavio veliku sezonu

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Grčki Panathinaikos igra treće pretkolo Konferencijske lige protiv CSKA Sofije. U 21. minuti grčki velikan došao je do prednosti, a zabio je Adriano Jagušić! Čini se kako se napokon otvorilo mladom hrvatskom reprezentativcu koji je igrao sjajno na pripremama. Zabio je i u prošloj europskoj utakmici protiv Paksa, a sada je opet zatresao mrežu!

U 21. minuti Argentinac Andino lijepo je ubacio u kazneni prostor, a Jagušić gavom pospremio za 1-0! Grci nisu dugo bili u prednosti te je Rusev donio izjednačenje bugarskoj momčadi. 

Panathinaikos 1-0 CSKA 1948 Sofia - Adriano Jagusic 21'
by u/atbg1936 in soccer

Kada je Jagušić stigao u Panathinaikos iz Slaven Belupa, nije dobio minutažu koju je očekivao te ga Rafa Benitez nije previše koristio. Nova sezona mogla bi biti "ona prava" za Jagušića koji se nametnuo u pripremnim utakmicama te počeo sada i zabijati u Europi. Jagušić ima veliki potencijal i bilo bi sjajno da ga napokon počne otključavati u Grčkoj. Za sada je na sjajnom putu.

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