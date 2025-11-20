VIDEO Navijači BiH čude se Austrijancima: 'Tko bi rekao da su izborili SP nakon 28 godina?'

Bosanskohercegovačka reprezentacija nije se uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo nakon remija (1-1) protiv Austrije u Beču u izravnom dvoboju za prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini H. Iako su "zmajevi" poveli, gol Michaela Gregoritscha u 77. minuti odveo je domaćina na SP, a goste poslao u baraž. Prvi je to put za Austriju da je izborila SP nakon 1998. godine, ali prevelikog slavlja nije bilo.

Naime, na internetu je osvanula snimka na kojoj se vidi autobus domaćih igrača, a oko njega nema navijača.

"Bus reprezentacije Austrije malo poslije ponoći. Oko njega nema navijača i ništa se ne događa. Tko bi rekao da su se plasirali na SP nakon 28 godina? Bilo bi drugačije da smo mi pobijedili", pišu iz BiH na društvenim mrežama.

Austrija je osvojila skupinu H i izborila SP s 19 bodova, BiH ide u baraž sa 17, a iza njih su Rumunjska, Cipar i San Marino.