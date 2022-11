VIDEO Navijači ganuli izbornika Dalića, bio je na rubu suza: Ovo je zaista velika stvar. Hvala im!

Jutro uoči utakmice Hrvatske i Kanade izbornik Zlatko Dalić iskoristio je kako bi se dodatno povezao s hrvatskim navijačima i osjetio njihovo 'bilo'. Dalić se u društvu predsjednika Saveza Marijana Kustića, Dejana Lovrena, Martina Erlića i Borne Barišića, spustio na plažu ispred hotela naše reprezentacije Hilton Dohe kako bi pozdravio 300-injak okupljenih navijača koji su ih dočekali zastavom dugom 200 metara.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić na rubu suza

- Nama podrška treba. Ovo nam je bitno. Hvala im. Dat ćemo sve od sebe da mi uveselimo dan. Da osjetimo da je to Svjetsko prvenstvo. Nažalost, nema nas puno to. No, ovo je zaista velika stvar - kazao je izbornik.

Uvijek se predstavljao kao čovjek od naroda, a to je i pokazao u Katru. Svakom navijaču ponaosob je pružio ruku, zahvalio i pozdravio. Bio je emotivan, na rubu suza...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

A navijači su izredali klasične hrvatske navijačke pjesme i uzvike: "Moja domovina", "Hoćemo pobjedu"... Tako da, 'vatreni', pobijedite za svoju domovinu!

Lopta s centra Khalifa International stadiona kreće u 17 sati. Kalkulacija nema. Trebamo, želimo, moramo pobijediti! I povijest je na našoj strani. U drugim kolima SP-a uvijek smo briljari, nadajmo se ćemo i danas. Sretno Hrvatskoj i izborniku Daliću!

