NISU ZADOVOLJNI
VIDEO Navijači Hajduka zviždali Garciji u prvoj utakmici sezone
Iako sezona tek počinje, ljeto je bilo turbulentno na Poljudu. Livaja je bio udaljen od prve momčadi zbog nediscipline, ali ga je Garcia uvrstio u sastav protiv Žiline. Izgleda kako su neki navijači Hajduka zamjerili Garciji zbog toga, jer su mnogi na Poljudu počeli zviždati kada je službeni spiker progovorio njegovo ime. Atmosfera je bila nalik gostujućoj utakmici, a ne prvoj domaćoj utakmici.
Utakmicu Hajduk - Žilina pratite OVDJE.