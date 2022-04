VIDEO NBA zvijezda pogodila navijačicu štitnikom za zube!

Krilni igrač Charlotte Hornetsa Miles Bridges ispričao se djevojci koju je nenamjerno pogodio bačenim štitnikom za zube, kad je izlazio s terena nakon što je u 42. minuti dvoboja s Atlantom isključen zbog druge tehničke pogreške.

Hornetsi su porazom u tom dvoboju (132-103) završili sezonu, a Atlanta će u noći s petka na subotu gostovati u Clevelandu i pokušati se izboriti za poziciju osmog nositelja u doigravanju.

Iznerviran zbog nemoći svoje momčadi i nekih sudačkih odluka, Bridges je nakon isključenja krenuo put svlačionice, uz pogrdne povike domaćih navijača. Jedan ga je od njih posebno razljutio pa ga je Bridges odlučio gađati štitnikom za zube. No, umjesto agresivnog navijača, pogodio je djevojku koja se nalazila dva reda iznad Bridgesove mete.

"Gađao sam tipa koji je vikao na mene, a pogodio sam djevojčicu. To je nedopustivo s moje strane i preuzimam punu odgovornost", rekao je Bridges pa nastavio:

"To nije u skladu s mojom osobnosti. Znate me, ja se tako ne ponašam i nemam takva pomračenja. To je bilo potpuno krivo, obuzele su me emocije. Nadam se da ću stupiti u kontakt s djevojkom i iskreno joj se ispričati, učiniti nešto lijepo za nju, jer ja sam jedini krivac."

Bridges je dodao da će prihvatiti bilo kakvu kaznu koju mu odredi disciplinsko tijelo NBA lige.

"Razljutila me sudačka odluka, zapravo nekoliko odluka. Dopustio sam da me se izbaci iz takta, što je bilo potpuno pogrešno", zaključio je jedan od najboljih košarkaša Charlotte Hornetsa u ovoj sezoni koju je završio s prosjekom od 20,2 koša, sedam skokova i 3,8 asistencija u 80 utakmica.

Da sinoć nije imao svoju večer pokazuje i činjenica da je do trenutka kad je isključen postigao 12 koševa uz četiri skoka i promašio sva četiri pokušaja za tricu.

