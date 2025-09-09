VIDEO Nemilosrdni Haaland dao pet komada, Francuzi se mučili s Islandom, Albanija stigla Srbiju

Utorak je bila teška večer za neke od favorita u kvalifikacijama za Svjetsko nogometno prvenstvo poput Francuske i Portugala, ali su obje reprezentacije ipak nekako iščupale pobjede.

Francuska je nakon pobjede protiv Ukrajine dočekala u Parizu Island, u sklopu skupine D, te je slavila 2-1. Islanđani su poveli golom Gudjohnsena u 21. minuti i potom čuvali prednost do posljednjih trenutaka prvog dijela. Tada je Francuska izjednačila i to golom Mbappea iz jedanaesterca.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Preokret se dogodio u 62. minuti kada je Barcola zabio za 2-1, ali strepnja se u Parizu pojavila šest minuta kasnije kada su Francuzi ostali s igračem manje zbog crvenog kartona Tchouamenija. Francuska je ipak izdržala do kraja iako su gosti zabili za 2-2 u 88. minuti. Opet je strijelac bio Gudjohnsen, ali je VAR poništio pogodak.

Francuska ima šest bodova i na vrhu je skupine. Island ima tri boda, a Ukrajina i Azerbajdžan po jedan.

U skupini K Albanija pred svojim navijačima svladala Latviju s minimalnih 1-0 golom Asllanija iz jedanaesterca u 25. minuti. Engleska je prva na ljestvici s 15 bodova. Iza njenih leđa je gužva, Albanija ima osam, a Srbija sedam bodova.

Portugal se mučio u Budimpešti, ali je ipak pobijedio Mađarsku 3-2 i u drugom nastupu skupine F upisao drugu pobjedu. Varga je doveo Mađare u vodstvo u 21. minuti, ali su potom rezultat na stranu Portugalaca okrenuli Bernardo Silva u 36. i Cristiano Ronaldo koji je u 58. minuti realizirao udarac s bijele točke.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

U završnici susreta na Puskas Areni uslijedila je drama. Varga je zabio svoj drugi pogodak u 84. minuti za 2-2, a trenutak odluke bio je gol Joaa Cancela u 86. za 3-2 Portugalaca.

U skupini H Rumunjska odigrala tek 2-2 u Nikoziji kod Cipra premda je vodila 2-0 golovima Dragusa u 2. i 18. minuti. Cipar je došao do boda golom Charalampousa u 76. minuti.

Norveška je nastavila s pobjedničkim nizom u skupini I. U Oslu je svladala Moldaviju s nevjerojatnih 11-1 i nakon pet nastupa Norvežani imaju svih pet pobjeda. Skupili su 15 bodova što je šest više od Italije i Izraela. Talijani imaju utakmicu manje. Norveška je zabila 24 pogotka u pet utakmica.

Moldavci su statirali pored Haalanda koji je postigao pet od 11 golova, četiri je puta zabio Asgaard, a još su po jedan za Norvešku dodali Myhre i Odegaard. Čak je i onaj jedini moldavski pogodak djelo Norvežanina, bio je to autogol Ostigarda. Golove s utakmice pogledajte OVDJE.