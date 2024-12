VIDEO Nepogrešivom rukom je sebi i sretniku donio 60 tisuća funti! Pogledajte 'nine - darter'

Nije trebalo dugo čekati da se na Svjetskom pikado prvenstvu u Londonu dogodi izlaz u najmanjem mogućem broju strelica, odnostnu s njih - devet za tzv. nine - darter! Napravio je to nizozemski pikadist Christian Kist (38, PDC 102.) koji je tim potezom sebi osigurao 60.000 funti, kao i nekom sretniku ili sretnici iz publike, a glavni spoznor natjecanja donirat će i 60.000 funti u humanitarne svrhe.

Bilo je to za 1-0 u setovima, a kako se u prvom kolu igra tko prvi do 3 seta, bio je to i osjetni korak prema pobjedi. No, Nizozemac ili je bio pod dojmom rijetko viđenog poteza ili je jednostavno s druge strane stajao bolji pikadist. Na kraju je izgubio s 3-1 od Latvijca Madarsa Razme (36, PDC 44.), ali što se financijske strane tiče, mnogo je više dobio nego izgubio.

Naime, za plasman u London dobio je 7500 funti, dok bi plasmanom u drugo kolo zaradio duplo više, odnosno 15.000 funti, a nine - darterom je zaradio 10.000 funti više nego što bi zaradio plasmanom u četvrtfinale. Ove je godine svoje napravio s financijske strane, a ima još godina za 'ganjati' plasman...