VIDEO Neredi navijača 'bluesa', skandirali Abramoviču! Tuchel novinarima: Uništili ste večer

Devedesete su odavno prošle kao i navijači koji su žarili i palili engleskom scenom, ali s vremena na vrijeme nas podsjete na 'stare dane' prije Margaret Thatcher, a napravili su to engleski huligani i na francuskim ulicama gdje su skandirali Romanu Abramoviču pa se sukobili s policijom ispred pivnice 'Les 3 Brasseurs Bar'.

Mnogi su bili vidno alkoholizirani, nekoliko najagresivnijih izgrednika je uhapšeno. Neki od navijača smatraju da je Abramovič bez suđenja neopravdano osuđen, a svoje je viđenje dao jedan od navijača Chelseaja iz centralne Ukrajine. Rustam Dorošenko iz Poltave stao je uz ruskog bogataša.

- Abramovič zaslužuje samo riječi hvale, dok je on bio u klubu, mi smo živjeli san. Rusija možda zaslužuje sankcije, no to ne smije imati nikakve veze s jednim britanskim klubom. Ne zanima me politika, bio sam nedavno na poljskoj granici i pomagao izbjeglicama, dosta je moje obitelji ostalo u paklu rata, ali ovo nije u redu...

Vrijeđali su premijera Borisa Johnsona, a trener 'bluesa' Thomas Tuchel istaknuo je da se političari sad trebaju baviti važnijim problemima, ali je 'opleo' po novinarima kad su ga pitali kako će Chelsea bez gledatelja u četvrtfinalu Lige prvaka.

- Hvala vam što ste mi uništili večer - oštar je bio Tuchel.