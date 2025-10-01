VIDEO Neuer objasnio Oršićev projektil: Da ste igrali nogomet, znali biste o čemu vam govorim

U večeri kada je moćni Bayern München demonstrirao silu na Cipru i deklasirao debitanta Pafos 5-1, jedan trenutak čiste nogometne čarolije ukrao je naslovnice i postao glavna tema razgovora. Bio je to trenutak inspiracije Mislava Oršića, čiji je spektakularan pogodak ne samo donio utješni gol domaćinima, već i podsjetio Europu na klasu hrvatskog "ubojice divova".

Iako je utakmica rezultatski bila jednosmjerna ulica, Oršićev gol u 44. minuti bio je jedina svijetla točka za ciparskog prvaka i potez koji je zasjenio čak i dominantnu predstavu bavarskog stroja.

Oršićev gol pogledajte od 6:38.

Gol koji je natjerao i Neuera na objašnjenje

Igrala se završnica prvog poluvremena kada je Bayern već vodio s nedostižnih 4-0. Činilo se da će Pafos na odmor otići potpuno potučen, no tada je scenu preuzeo Mislav Oršić. Primio je loptu na 30-ak metara od gola, namjestio se i ispalio projektil koji je imao neobičnu, promjenjivu putanju. Lopta je fijuknula zrakom i zabila se u gornji desni kut gola Manuela Neuera. Legendarni njemački golman ostao je ukopan, tek nemoćno pogledom isprativši loptu u mrežu.

Koliko je udarac bio impresivan, najbolje svjedoči razgovor Neuera s novinarom nakon utakmice. Na pitanje je li udarac bio neobranjiv, Neuer je kratko odgovorio "da". No, kad ga je novinar upitao je li reagirao prekasno, uslijedio je duhovit i stručan odgovor.

- Ne. Jeste li vi bili golman - upitao je Neuer s osmijehom.

- Šteta. Lopta je isprva išla ravno, a onda je poprimila drugačiju putanju. Vidite relativno kasno da je skrenula udesno. Da ste igrali nogomet, znali biste o čemu govorim. To je odgovor na vaše pitanje - zaključio je kapetan Bayerna, detaljno objasnivši zašto je Oršićeva "raketa" bila nerješiva enigma čak i za jednog od najboljih svih vremena.

Medijski odjeci i ocjene: "Jedina svijetla točka"

Dominantna pobjeda Bayerna očekivano je bila glavna vijest u većini europskih medija. Izvještaji su se fokusirali na dva gola Harryja Kanea i nemilosrdnu efikasnost momčadi Vincenta Kompanyja. Ipak, gotovo da nije bilo izvještaja koji nije istaknuo Oršićevu golčinu kao trenutak individualne briljantnosti.

Međunarodni mediji poput Reutersa opisali su ga kao "žestok, vijugav udarac", dok su ga drugi nazivali "senzacionalnim" i "gromom iz daljine". Analitički portali također su prepoznali njegovu važnost. Specijalizirani nogometni portal Sportsdunia ocijenio je njegov nastup sa 6,5, opisavši ga kao "jedinu svijetlu točku Pafosa".

Foto: Yiannis Kourtoglou

U analizi stoji: "Postigao je apsolutno fantastičan gol izvan šesnaesterca, pokazavši sjajnu tehniku. Barem je navijačima dao nešto čemu se mogu veseliti." Drugi servisi, poput Sofascorea i Flashscorea, dodijelili su mu ocjenu 6,7, što ga svrstava među bolje ocijenjene igrače poražene momčadi. A legenda Liverpoola Jamie Carragher pokušao je biti duhovit u emisiji CBS Sports Golazo.

Povratak "ubojice divova"

Ovaj pogodak bio je klasičan podsjetnik na Oršićevu reputaciju stečenu u dresu Dinama, gdje je postao poznat po postizanju ključnih golova protiv najvećih europskih klubova poput Tottenhama, Chelseaja, Atalante, Seville, Milana, West Hama, Villarreala... Iako je Pafos bio nemoćan protiv bavarskog giganta, Oršić je još jednom dokazao da posjeduje kvalitetu za najveću scenu.

Na kraju, unatoč teškom porazu, večer na Cipru ostat će upamćena po dva detalja: brutalnoj dominaciji Bayerna i trenutku čiste genijalnosti Mislava Oršića, koji je svojim golom zaradio poštovanje protivnika i divljenje nogometne javnosti. Bio je to bljesak koji je pokazao da i u najuvjerljivijim porazima postoji prostor za individualnu magiju.