VIDEO Nevistić nagazio gležanj Krivaku i skrivio penal, 'lokosi' tražili crveni! Lovrić rekao 'nije'

LOKOMOTIVA - DINAMO 2-1 Igrači su protestirali, pobunila se i klupa smatrajući da je Nevistićev prekršaj bio opasna igra, a i diljem Europe mnogo igrača dobilo je crveni karton zbog ovakvog starta

Sudac Zdenko Lovrić vjerojatno nije mogao ni pomisliti s čime će se sve morati suočiti na utakmici Lokomotive i Dinama (2-1) u 9. kolu HNL-a. Dvojbeni i poništeni golovi, nesvakidašnje situacije, pa i situacija iz 57. minute kada je Ivan Nevistić skrivio penal.

Nešto lošiju povratnu poslao mu je McKenna, Dinamov golman pokušao je popraviti stvar pa je uprskao još više. Klizećim startom nagazio je Fabijanu Krivaku na gležanj i VAR soba u postavi Ivan Matić i Dario Kulušić je pozvala suca Zdenka Lovrića pred ekran. Lovriću je bilo jasno da je prekršaj čist i da će svirati penal, razmišljao je je li start za crveni karton.

Lokomotiva ga je tražila. Igrači su protestirali, pobunila se i klupa smatrajući da je Nevistićev prekršaj bio opasna igra, a i diljem Europe zaista mnogo igrača dobilo je crveni karton zbog ovakvog starta - na gležanj igrača.

Lovrić je na koncu penal dosudio, ali kartone nije vadio. Niti žuti, niti crveni.

