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ČUDO OD UTAKMICE U PLOČAMA

VIDEO Je li ovo jedan od najbrutalnijih startova na hrvatskim travnjacima ikad?

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Je li ovo jedan od najbrutalnijih startova na hrvatskim travnjacima ikad?
Foto: MAXSport/screenshot
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Luda golijada i krvoločni crveni karton u Pločama! Jadran je vodio 3-1, Dugopolje okrenulo na 4-3, a onda Marić iz penala spasio bod za spektakularnih 4-4 na otvaranju subotnjeg programa Prve NL

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Jadran Luka Ploče i Dugopolje su pravim spektaklom otvorili subotnji program Prve NL te odigrali 4-4 u Pločama. Domaćini su već na početku susreta stigli do vodstva atraktivnim pogotkom Leonarda Petrovića. Krilni napadač sjajno se snašao nakon lopte u sredini terena i udarcem petom svladao gostujućeg vratara.

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Momčad koju vodi Mišo Krstičević u utakmicu je ušla s jasnim ciljem - pobjedom barem privremeno preuzeti vrh prvenstvene ljestvice. Petrovićev pogodak bio je tek uvod u sadržajno prvo poluvrijeme.

Dugopolje je uspjelo izjednačiti preko Marasovića; sjajno je pogodio iz poluvoleja u daljnji kut protivničkog vratara. Jadran je ponovno poveo zahvaljujući drugom golu Petrovića.

U nastavku su domaćini povećali prednost na 3-1 pogotkom Miličevića, ali Perić je sjajnim i odmjerenim udarcem smanjio na 3-2 i vratio neizvjesnost u završnicu susreta. 

Potpuni preokret režirali su Vuković i Ghussein u 70. i 82., a tomu je kumovao i crveni karton Hercega u 77. minuti susreta. Apsolutno zasluženi crveni karton dobio je nakon kung-fu poteza kojeg je napravio nad protivnikom. Sve je na sreću prošlo bez većih posljedica. 

Na 4-4 u 90. minuti poravnao je iz kaznenog udarca Marić te se rezultat do kraja susreta nije više mijenjao. Ploče su sada prva druga momčad lige sa 16 bodova u devet odigranih kola. Dugopolje je 13. ekipa prvenstva i ima 10 bodova iz devet odigranih utakmica. 

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