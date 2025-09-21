Obavijesti

Sport

Komentari 1
SENZACIONALNI GOL

VIDEO Nevjerojatno! Pogledajte kako je golman Varteksa zabio gol duboko sa svoje polovice

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nevjerojatno! Pogledajte kako je golman Varteksa zabio gol duboko sa svoje polovice
Foto: Screenshot/

Dorošenko je ispucao loptu iz svojeg šesnaesterca na protivničku polovicu, a ona je 'prevarila' protivničkog golmana, koji je krivo procijenio gdje će ona sletjeti.

Mladi ukrajinski golman Vladislav Dorošenko (20) autor je senzacionalnog gola koji je obilježio utakmicu Druge nogometne lige između Varteksa i Dugog Sela, u kojoj je domaćin iz Varaždina slavio 2-0. Vodstvo je donio golman Varteksa, koji je zabio nevjerojatan gol krajem prvog poluvremena.

Dorošenko je ispucao loptu iz svojeg šesnaesterca na protivničku polovicu, a nije ni slutio kako će ona završiti u mreži. Naime, lopta je pala na nekih 30-ak metara od protivničkog gola, ali je "prevarila" protivničkog golmana, koji je krivo procijenio gdje će ona sletjeti.

Zatim je dobila ubrzanje i završila u mreži Dugog Sela, koji se nije uspio oporaviti od tog gola.  Utakmicu je riješio Dino Kovačec golom u 63. minuti

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
VJEČNI DERBI

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
PALI U ZABORAV

FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025