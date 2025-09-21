VIDEO Nevjerojatno! Pogledajte kako je golman Varteksa zabio gol duboko sa svoje polovice

Mladi ukrajinski golman Vladislav Dorošenko (20) autor je senzacionalnog gola koji je obilježio utakmicu Druge nogometne lige između Varteksa i Dugog Sela, u kojoj je domaćin iz Varaždina slavio 2-0. Vodstvo je donio golman Varteksa, koji je zabio nevjerojatan gol krajem prvog poluvremena.

Dorošenko je ispucao loptu iz svojeg šesnaesterca na protivničku polovicu, a nije ni slutio kako će ona završiti u mreži. Naime, lopta je pala na nekih 30-ak metara od protivničkog gola, ali je "prevarila" protivničkog golmana, koji je krivo procijenio gdje će ona sletjeti.

Zatim je dobila ubrzanje i završila u mreži Dugog Sela, koji se nije uspio oporaviti od tog gola. Utakmicu je riješio Dino Kovačec golom u 63. minuti