VAR je odlučio da je lopta ipak prešla crtu te da Parižani vode, svi su otišli slaviti s Hakimijem, samo je Kylian Mbappé otrčao do domaćeg golmana Oukidja i nešto mu dobacio nakon čega je ovaj naprosto 'poludio' i krenuo za njim! No, stao je Francuz iza suigrača, golman domaćih upirao je prstom prema njemu, ali nisu Parižani dali da mu se približi. Na to je sve stigao i Neymar koji ga je gurnuo tako da je Oukidja pao na pod.

Video možete pogledati OVDJE.

Sudac je podijelio žute kartone Neymaru i Oukidji te završio utakmicu, a očito je Francuz imao nešto za reći s odugovlačenjem koje se na kraju nije isplatilo domaćim nogometašima jer su ostali bez boda u posljednjim trenucima utakmice. Heroj gostiju bio je spomenuti Hakimi koji je zabio i prvi gol, dok je za domaće zabio Kouyate.

Baš kao i protiv Lyona u prošlom kolu (2-1), spas je za Parižane stigao pred sam kraj utakmice jer je ovaj put Hakimi zabio u trećoj od tri minute sudačke nadoknade, dok je Icardi prošlo kolo zabio u drugoj minuti dodatka. Bilo kako bilo, PSG je moćan i bez Messija te su nastavili put prema vrhu Ligue 1.

Trenutno imaju savršen skor sa sedam pobjeda u sedam utakmica te su na vodećem mjestu francuskog prvenstva. Drugoplasirani Marseille ima sedam bodova manje (14), a sljedeći susret u prvenstvu Parižani igraju 25. rujna kad ih kod kuće čeka okršaj protiv Montpelliera.