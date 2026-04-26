VIDEO Nikola Vlašić zabio Interu

Piše Petar Božičević,
VIDEO Nikola Vlašić zabio Interu
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Torino i Inter sastali su se u 34. kolu Serie A i odigrali 2-2, a gosti su prvi poveli u 23. minuti. Zabio je Thuram na asistenciju Dimarca. 

Momčad iz Milana povela je 0-2 u 61. preko Bissecka, opet na asistenciju Dimarca, a onda je uslijedio povratak Torina. Prvo je Simeone u 70. minuti zabio za 1-2, a potom i Nikola Vlašić za 2-2 u 79.! 

Hrvat je realizirao kazneni udarac kojeg je izborio Zapata. Gol pogledajte OVDJE

Vlašiću je ovo osmi gol u Serie A, a ima i tri asistencije u 33 odigrane utakmice. Petar Sučić je započeo dvoboj od prve minute, ali ga je trener izvadio iz igre u 80. minuti. 

Torino je 13. u Serie A s 41 bodom, dok je Inter vodeći sa 79 bodova.

