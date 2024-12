VIDEO Njegova reakcija sve govori: Ristovski je poludio nakon gola Lokomotive...

Stefan Ristovski jedan je od onih koji će uvijek preuzeti odgovornost pa i pojaviti se pred kamerama kada je situacija loša. Uvijek iskren i bez dlake na jeziku, prekorit će suigrače, ali i samog sebe. Veliki emotivac, igrač koji, igrao dobro ili ne, na travnjaku uvijek daje sve od sebe. A kada on reagira, znate je klub u problemima.

A u teškim, naizgled bezizlaznim, trenutno se nalazi Dinamo. Modri su u 17. kolu HNL-a izgubili od Lokomotive (3-1) te tako produžili niz bez pobjede na pet utakmica u HNL-u. Već u nedjelju Hajduk ili Rijeka mogu pobjeći na ogromnih plus devet, a u takvoj situaciji hrvatski prvak dugo se nije našao.

Ozljede su poharale momčad Nenada Bjelice, ali on i bez Petkovića, Sučića, Mišića ima kvalitetan sastav koji bi morao pobjeđivati ovakve utakmice. No, očito neki nisu dorasli zadatku. Lakoćom su 'lokosi' utrpali tri gola, a situacija nakon drugog izbacila je iz takta Ristovskog koji je bio kapetan.

Makedonac je čuvao Frana Karačića, poskliznuo se i izgubio ga iz vida, a nisu ga uspjeli zaustaviti niti njegovi suigrači. Stoper Lokomotive dočekao je loptu na prvoj stativi i zakucao ju u mrežu.

Ristovski je poludio na to. Mahao je rukama, gledao u nebo i derao se, a onda je iz ljutnje udario nogom po travi. Za to vrijeme ostali igrači Dinama pognuli su glave i krenuli prema centru.

Ristovski je veliki navijač Dinama i emotivac pa njegova reakcija niti ne čudi u trenucima dok njegov klub prolazi kroz nezapamćenu krizu.

- Usprkos svim problemima, nećemo se naravno predati. Kad nas ljudi ovako ponižavaju i otpisuju, Dinamo je najjači! Tako će i biti- Znaš koliko mi imamo bodova u Ligi prvaka? Prelako otpisujete Dinamo i sve to. Ovo je jedini klub koji predstavlja državu u Ligi prvaka. Kad se pobjeđuje, svi su oko nas. Kad se gubi, onda se priča o krizi. Što se ozljeda tiče, to je definitivno najteže razdoblje, nešto se događa. Ali nemaš vremena ni prostora kukati, moraš gledati dalje u budućnost, boriti se. To nam preostaje i tako će biti - rekao je Ristovski nakon remija sa Celticom u Ligi prvaka.

A nedavno je prozvao suigrače.

- Imamo dosta ozlijeđenih igrača, dosta reprezentativaca, pa i novih igrača. Možda neki nisu ni svjesni veličine ovog kluba. Jedini pravi put je da navijači budu uz nas, vjerujem i siguran sam da smo kvalitetna momčad, to ćemo dokazati.

Modri za pobjedu u svim natjecanjima ne znaju sedam utakmica, a u HNL-u je to stalo na brojci pet. Alarmi za uzbunu su upaljeni i čelnici su za nedjelju sazvali hitnu sjednicu na kojoj će razgovarati o aktualnim sportskim rezultatima. A to znači kako će na dnevnom redu biti sudbina trenera Nenada Bjelice.