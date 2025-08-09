Podsjetimo, Perišić je prošle sezone za PSV zabio 16 golova i dodao 11 asistencija u 35 utakmica. U istom ritmu nastavio je i u novoj sezoni...
NEZAUSTAVLJIVI HRVAT
VIDEO Nova sezona, stare navike: Pogledajte 'nebeski' skok i sjajan gol Ivana Perišića!
PSV je dočekao Spartu iz Rotterdama u prvom kolu nizozemskog prvenstva, a već nakon prvih 45 minuta sve je riješeno. Domaćin vodi 3-0, a drugi gol zabio je Ivan Perišić.
Iz kornera je ubacio Joey Veerman, a hrvatski reprezentativac vinuo se visoko i snažno pucao glavom. Pokušao je branič gostiju to očistiti s crte, ali nije uspio i lopta je ušla u mrežu.
Gol za 1-0 zabio je van Bommbel u trećoj minuti, a za 3-0 Dest u drugoj minuti nadoknade prvog dijela.
Podsjetimo, Perišić je prošle sezone za PSV zabio 16 golova i dodao 11 asistencija u 35 utakmica. U istom ritmu nastavio je i u novoj sezoni...
