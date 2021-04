Neymar je nevjerojatno talentiran nogometaš, ali cijela njegova karijera obilježena je brojnim skandalima.

POGLEDAJTE VIDEO: Neymar i Maluma ratuju zbog Hrvatice

Od brojnih nepromišljenih izjava do korona partyja sa stotinama ljudi u Brazilu pa do nevjerojatne koincidencije da svake godine za sestrin rođendan pretrpi ozljedu... Neymar je skloniji punjenju rubrika tračeva i skandala već one sportske.

PSG je u 31. kolu francuskog prvenstva izgubio od Lillea 0-1 i tako ozbiljno ugrozio svoj status u borbi za naslov s obzirom da je upravo Lille sad prvi s tri boda više.

Neymaru očito neke stvari u utakmici nisu dobro sjele, a u samoj završnici 20-godišnji Tiago Djalo ga je faulirao uz aut-liniju. Neymar je poludio, gurnuo ga, a potom su se igrači zakačili te su obojica isključena.

Krenuli su potom putem svlačionice, no Neymar jednostavno nije odustajao. Cijelo vrijeme je nešto dobacivao Djalu, a potom je gurnuo jednog od zaštitara u Djala te nasrnuo prema njemu. Zaštitari su ga ipak spriječili od njegovih sumanutih nauma i odveli u svlačionicu.

Video incidenta pogledajte OVDJE.

Nekoliko sati poslije utakmice, španjolski Mundo Deportivo javio je kako je Neymar obznanio čelnicima PSG-a da više ne želi biti u klubu. Brazilac se prema tim informacijama ponudio - Barceloni!