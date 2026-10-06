Obavijesti

Sport

Komentari 1
ŠTETA

VIDEO Olmo asistirao, Merino utišao Poljud. Pogledajte gol

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Olmo asistirao, Merino utišao Poljud. Pogledajte gol
Foto: Antonio Bronic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Španjolci slomili Hrvatsku u drugom dijelu i preko Merina izjednačili na 1-1, a vatreni pali pod pritiskom

Admiral

Dugo su Španjolci pleli mrežu pred golom Hrvatske u drugom poluvremenu dvoboja četvrtog kola Lige nacija, pao je ritam i pritisak kod "vatrenih", i nakon nekoliko propuštenih prilika "furia" je izjednačila na 1-1 u 61. minuti golom Mikela Merina.

Veznjak Arsenala je pospremio iz blizine dodavanje Danija Olma, bivšeg nogometaša Dinama, nakon neuspjelo očišćene lopte iz hrvatskog šesnaesterca. Radovala se mala skupina španjolskih navijača koja je nabavila karte iako one formalno nisu bile u prodaji putem njihova saveza.

Merino je u igru ušao početkom drugog poluvremena umjesto Alexa Baene.

Video gola Španjolske pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola
LJUBAV BIVŠEG DINAMOVCA

Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
LIVE Hrvatska - Španjolska 1-1: Perišić je pocrvenio! Strijelac gola dobio je drugi žuti karton
PRIJENOS S POLJUDA

LIVE Hrvatska - Španjolska 1-1: Perišić je pocrvenio! Strijelac gola dobio je drugi žuti karton

Odlična utakmica 'vatrenih' na Poljudu! Od 17. minute vodimo; Perišić je sjajno naletio na odbijenu loptu Simona. Pucao je Matanović, a naše krilo je zabilo 40. gol za Hrvatsku. Merino je u 61. minuti izjednačio
FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice
IZBORNIK 'VATRENIH' PRIVATNO

FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice

Slaven Bilić godinama privatni život drži podalje od javnosti, osobito kada je riječ o obitelji. O nogometu rado govori, no privatne detalje rijetko iznosi. Kroz život imao je dva najvažnija ljubavna poglavlja i petero djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026