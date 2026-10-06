VIDEO Olmo asistirao, Merino utišao Poljud. Pogledajte gol

Dugo su Španjolci pleli mrežu pred golom Hrvatske u drugom poluvremenu dvoboja četvrtog kola Lige nacija, pao je ritam i pritisak kod "vatrenih", i nakon nekoliko propuštenih prilika "furia" je izjednačila na 1-1 u 61. minuti golom Mikela Merina.

Veznjak Arsenala je pospremio iz blizine dodavanje Danija Olma, bivšeg nogometaša Dinama, nakon neuspjelo očišćene lopte iz hrvatskog šesnaesterca. Radovala se mala skupina španjolskih navijača koja je nabavila karte iako one formalno nisu bile u prodaji putem njihova saveza.

Merino je u igru ušao početkom drugog poluvremena umjesto Alexa Baene.

Video gola Španjolske pogledajte OVDJE.