VIDEO Olmo i Barcine zvijezde čestitali hrvatskom trećeligašu

Na adresu hrvatskog trećeligaša Kustošije stigla je video poruka podrške direktno iz autobusa prvaka Španjolske, a poslale su je zvijezde Barcelone, Dani Olmo, Joan García i Wojciech Szczęsny. Podsjetimo, Barcelona je u nedjelju osigurala titulu pobjedom (2-0) u El Clasicu, a u ponedjeljak su nogometaši katalonskog velikana proslavili naslov s navijačima na ulicama svojeg grada.

Olma zastupa agencija hrvatskog nogometnog agenta Andyja Bare, koji je uključen i u Kustošiju. Ona je potvrdila povratak u drugi rang hrvatskog nogometa, a na tome joj je čestitao bivši nogometaš Dinama sa suigračima iz Barcelone.

"Bok Kustošija, čestitam vam, ajmo", kratko i jasno poručio je Olmo, koji je vidno u odličnom raspoloženju, kao i njegovi suigrači.