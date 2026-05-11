Obavijesti

Sport

Komentari 1
BIVŠI DINAMOVAC

VIDEO Olmo i Barcine zvijezde čestitali hrvatskom trećeligašu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Olmo i Barcine zvijezde čestitali hrvatskom trećeligašu
Foto: instagram

Zvijezde Barcelone, Dani Olmo, Joan García i Wojciech Szczęsny, poslale video podrške Kustošiji! Čestitali im povratak u drugu ligu

Admiral

Na adresu hrvatskog trećeligaša Kustošije stigla je video poruka podrške direktno iz autobusa prvaka Španjolske, a poslale su je zvijezde Barcelone, Dani Olmo, Joan García i Wojciech Szczęsny. Podsjetimo, Barcelona je u nedjelju osigurala titulu pobjedom (2-0) u El Clasicu, a u ponedjeljak su nogometaši katalonskog velikana proslavili naslov s navijačima na ulicama svojeg grada.

Olma zastupa agencija hrvatskog nogometnog agenta Andyja Bare, koji je uključen i u Kustošiju. Ona je potvrdila povratak u drugi rang hrvatskog nogometa, a na tome joj je čestitao bivši nogometaš Dinama sa suigračima iz Barcelone. 

"Bok Kustošija, čestitam vam, ajmo", kratko i jasno poručio je Olmo, koji je vidno u odličnom raspoloženju, kao i njegovi suigrači. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Ona stoji iza Messijeva carstva. Spetljali su se dok su bili djeca
LIJEPA PRIČA

Ona stoji iza Messijeva carstva. Spetljali su se dok su bili djeca

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života
Dalić šalje širi popis za SP. Ovaj dvojac još vjeruje da će upasti
TKO ĆE PUT AMERIKE?

Dalić šalje širi popis za SP. Ovaj dvojac još vjeruje da će upasti

HNS neće objavljivati prvi popis Zlatka Dalića, ni klubovi ni igrači neće znati nalaze li se na njemu. Ali, tu se našlo puno igrača koji nisu u prvom planu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026