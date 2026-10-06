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VELIKE OVACIJE

VIDEO Olmo je izašao iz igre, a Poljud eksplodirao. Pogledajte

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Olmo je izašao iz igre, a Poljud eksplodirao. Pogledajte
Foto: SportKlub/screenshot
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Poljud je eruptirao za Danija Olma: nakon izlaska iz igre dočekale su ga ovacije zbog ljubavi prema Hrvatskoj i geste za Vukovar

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Dani Olmo godinama dobiva velike simpatije hrvatske javnosti zbog vremena u Dinamu i lijepih izjava o Hrvatskoj koje je ponovio i dan uoči utakmice, ali i zbog geste koju radi prema Vukovaru, za koji izdvaja dva posto bruto godišnje plaće. Pozdravili su ga velikim pljeskom navijači na Poljudu, a to su ponovili i kad je izašao iz igre.

Igrala se 71. minuta kad ga je izbornik Luis de la Fuente povukao na klupu u utakmici Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija, cijeli stadion je ustao i zapljeskao mu. Ima i zašto. Lijepe će slike otići u svijet, baš kao što su otišle i prošloga tjedna kad je slične ovacije u Sevilli dobio legendarni kapetan Reala Luka Modrić.

Video ovacija Olmu pogledajte OVDJE.

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Komentari 3
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