VIDEO Olmo je izašao iz igre, a Poljud eksplodirao. Pogledajte

Dani Olmo godinama dobiva velike simpatije hrvatske javnosti zbog vremena u Dinamu i lijepih izjava o Hrvatskoj koje je ponovio i dan uoči utakmice, ali i zbog geste koju radi prema Vukovaru, za koji izdvaja dva posto bruto godišnje plaće. Pozdravili su ga velikim pljeskom navijači na Poljudu, a to su ponovili i kad je izašao iz igre.

Igrala se 71. minuta kad ga je izbornik Luis de la Fuente povukao na klupu u utakmici Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija, cijeli stadion je ustao i zapljeskao mu. Ima i zašto. Lijepe će slike otići u svijet, baš kao što su otišle i prošloga tjedna kad je slične ovacije u Sevilli dobio legendarni kapetan Reala Luka Modrić.

Video ovacija Olmu pogledajte OVDJE.