VIDEO Olmo ležao, bijesni Jakić ga dizao kao vreću krumpira

Zanimljiva situacija u 50. minuti na utakmici Hrvatske i Španjolske na Poljudu, zbog čega je reagirala i VAR soba u kojoj je sjedio belgijski sudac Bram Van Driessche i provjeravao mogući penal za "furiju".

Nakon što je Josip Šutalo blokirao udarac Danija Olma o njega se spotaknuo Kristijan Jakić. Hrvat je odmah burno reagirao i tražio od njega da se ustane, možda ga je i zakačio pa je zato bivši dinamovac ostao ležati. Kako god, nepotrebno se ražestilo, a čak je i belgijski sudac Eric Lambrecht dobio dojavu da gledaju nekakav penal za Španjolsku. Logično, nisu ga dosudili.

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