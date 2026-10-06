Obavijesti

Sport

Komentari 3
NIJE BILO PENALA

VIDEO Olmo ležao, bijesni Jakić ga dizao kao vreću krumpira

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Olmo ležao, bijesni Jakić ga dizao kao vreću krumpira
Foto: SportKlub/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama na Poljudu! VAR je provjeravao penal za Španjolsku nakon gužve između Šutala i Jakića, ali sudac nije pokazao na bijelu točku

Admiral

Zanimljiva situacija u 50. minuti na utakmici Hrvatske i Španjolske na Poljudu, zbog čega je reagirala i VAR soba u kojoj je sjedio belgijski sudac Bram Van Driessche i provjeravao mogući penal za "furiju".

Nakon što je Josip Šutalo blokirao udarac Danija Olma o njega se spotaknuo Kristijan Jakić. Hrvat je odmah burno reagirao i tražio od njega da se ustane, možda ga je i zakačio pa je zato bivši dinamovac ostao ležati. Kako god, nepotrebno se ražestilo, a čak je i belgijski sudac Eric Lambrecht dobio dojavu da gledaju nekakav penal za Španjolsku. Logično, nisu ga dosudili.

Video pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola
LJUBAV BIVŠEG DINAMOVCA

Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
VIDEO Hrvatska-Španjolska 1-2: Baš šteta! 'Vatreni' su pokazali da znaju i mogu, igrali su srčano
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Hrvatska-Španjolska 1-2: Baš šteta! 'Vatreni' su pokazali da znaju i mogu, igrali su srčano

Odlična utakmica 'vatrenih' na Poljudu! Od 17. minute smo poveli preko Perišića, ali Merino je u 61. minuti izjednačio; Perišić je pocrvenio u 80. minuti, a onda je u 89. Merino opet zabio za pobjedu Španjolaca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026