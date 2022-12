VIDEO On nije s ovog planeta! Dončić odigrao utakmicu za sva vremena i zabio nemoguće

Luka Dončić definitivno nije s ovog planeta. Ako je netko još uvijek sumnjao... Jednostavno, ono što je napravio protiv New York Knicksa, barem na papiru, izgleda nemoguće. A on je uspio to učiniti na parketu, s loptom u rukama...

Njegovi Mavericksi u produžetku su dobili 126-121, u produžetku koji je on izborio na jednako nevjerojatan način; četiri sekunde prije kraja Dallas je gubio tri razlike (33 sekunde prije kraja i devet!), Dončić je pogodio prvo, namjerno promašio drugo slobodno bacanje, pa se nekako dokopao lopte u fliperu i zabio za produžetak. Nestvarno...

A u produžetku... Došao je do ovih brojki: 60 koševa, 21 skok i 10 asistencija... Apsolutno nitko nikada otkako je NBA lige nije ostvario triple-double sa 60 koševa, 20 skokova i 10 asistencija. Jer se činilo nemogućim dok se nije ukazao Luka Dončić. Kojemu je 61 koš i novi najbolji učinak karijere, prethodno je to bio 51 koš. Na Badnjak je, usput rečeno, zabio i 50...

- Preumoran sam, treba mi pivo za oporavak - rekao je koji trenutak nakon utakmice.

- Zapravo, mislio sam da smo dobili košem prije pdoružetka, a onda sam vidio da je izjednačeno. Nisam znao ni što raditi.

Još je neke rekorde postavio Dončić ovom mirakulaznom partijom; postao je, primjerice, tek sedmi igrač svih vremena koji je triple-double ostvario s barem 50 koševa, ali najmlađi u tom društvu s 23 godine i 302 dana. Wilt Chamberlain imao je 26 godina.

Ovo mu je bio 53. u NBA karijeri, a iako igra tek petu sezonu u 24. godini života, ispred njega još su samo devetorica igrača...

