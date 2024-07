VIDEO Oršić trpa kao nekada! Pogledajte kako brusi formu

Pred Mislavom Oršićem (31) je sezona povratka. Povratka i oporavka od ozljede, ali i od života bez akcije na nogometnim terenima. Po dolasku u Trabzonspor teško je ozlijedio koljeno na ljetnim pripremama zbog čega je izbivao čak devet mjeseci. Vratio se u travnju odigravši tek šest utakmica do kraja prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Zagreb: Mislav Oršić vratio se treninzima te radi individualno kako bi se što prije vratio u formu | Video: 24sata/pixsell

Zbog loše forme nije igrao na Euru

Teška ozljeda izbacila ga je iz tračnica, udaljila iz reprezentacije Zlatka Dalića, no pred Oršićem je obećavajuća sezona u kojoj se mora nanovo dokazati. To ne bi trebao biti preveliki problem jer svi se dobro sjećamo kakve partije je pružao u dresu Dinama, kakve predstave je priuštio Dinamovim navijačima i kakve spektakularne golove, i to kojim momčadima, je zabijao.

Oršić brusi osjećaj

I dalje se osjeti taj njegov ubojit instinkt kojeg proteklih dana intenzivno brusi na treninzima u Turskoj. Njegov klub objavio je video kako to izgleda i, mora se priznati, Oršić je u "teškoj mašini". Brusi osjećaj i priprema artiljeriju za novu sezonu.

Oršića je u Trabzonspor doveo hrvatski trener Nenad Bjelica koji je par mjeseci nakon, u listopadu, dobio otkaz. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju igrao je 27 puta zabivši dva pogotka. Jedan od njih bio je u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 2022. protiv Maroka. To mu je do danas ostao posljednji nastup za izabranu vrstu.