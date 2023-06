VIDEO Oršića dočekali navijači, on otkrio: Bjelica je bio važan adut u odluci, idemo po trofeje!

Mislav Oršić (30) stigao je u četvrtak u Trabzon kako bi dovršio transfer u klub čiju momčad vodi Nenad Bjelica, čovjek s kojim je surađivao u Dinamu. Southampton mu je dao mizernih šest minuta u pola godine na Otoku i napušta ga za oko četiri milijuna eura odštete.

Trabzonspor je u petak objavio kako su Oršić i španjolski stoper Joaquín Fernández (27), dosadašnji igrač Valladolida, obavili liječnički pregled. A na aerodromu su ih dočekali brojni navijači i novinari. Još se samo čeka službena klupska objava o transferu.

- Želim zahvaliti navijačima na toploj dobrodošlici. Presretan sam što sam ovdje, nadam se da ćemo imati jako dobru sezonu i vidjet ćemo što će se dogoditi - rekao je Oršić s klupskim šalom oko vrata, vidno iznenađen dočekom.

Turski novinar upitao ga je koliki je faktor bio Bjelica u odluci o dolasku u Trabzon.

- Poznajem ga otprije, bili smo skupa u Dinamu. Bio je važna karika u mojoj odluci, sretan sam što sam s njim u velikom klubu. Nadam se da ćemo imati sjajnu sezonu i osvojiti neke trofeje.

Koliko zna o gradu u koji dolazi?

- Nisam postavljao puno pitanja o gradu, rekao mi je nekoliko stvari. To mi nije važno, došao sam ovdje igrati nogomet i to je to - rekao je Mislav.

Otkrio je i koji bi broj trebao nositi.

- Pričali smo danas, nadam se da će biti 99. Još nisam siguran. To mi je sretan broj.

Neka poruka na turskom, upitali su ga.

- Ne znam još ništa, ali nastojat ću ga naučiti - zaključio je Oršić.