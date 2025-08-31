VIDEO Oscar Piastri pobijedio u neviđenoj drami VN Nizozemske

Australac Oscar Piastri u McLarenu pobjednik je Velike nagrade Nizozemske, 15. utrke svjetskog prvenstva Formule 1 koja je održana u nizozemskom Zandvoortu.

Sedma je to Piastrijeva pobjeda ove sezone, te deveta u karijeri. Piastrijev momčadski kolega i najveći konkurent za naslov Lando Norris je odustao u 65. krugu zbog tehničkih problema.

- Osjećao sam kontrolu od prvog kruga i iskoristio sam tempo kada je trebalo, ali žao mi je Landa. Početak vikenda izgledao je teško, sabrao sam se u kvalifikacijama i jako sam zadovoljan. Nekoliko sigurnosnih automobila začinilo je sve. Bio je to veliki timski napor. Pred nama je dug put, pa ćemo nastaviti, utrku po utrku - kazao je Piastri.

Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu je bio drugi, dok je treće mjesto zauzeo Francuz Isack Hadjar u bolitu Racing Bulls-Honda RBPT osiguravši prvo postolje u karijeri.

- Osjećam se pomalo nestvarno. Najviše me iznenadilo što sam zadržao četvrto mjesto u utrci. Nažalost za Landa, iskoristili smo njegovo odustajanje, maksimalno sam iskoristio ono što sam imao i nisam napravio niti jednu grešku. Ovo mi je bio cilj još otkad sam bio dijete, ovo je prvi korak i nadam se da će doći još - dodao je 20-godišnji Hajdar.

Foto: Jakub Porzycki/REUTERS

Sedmerostruki svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton doživio je svoje prvo odustajanje s Ferrarijem. Hamilton je bio na sedmom mjestu kada je izgubio kontrolu nad svojim bolidom u 23. krugu i skliznuo u barijere.

- Jako mi je žao dečki - kazao je Britanac radio vezom svom timu nakon što je potvrdio kako nije ozlijeđen. Bio je to njegov 15. nastup za talijansku ekipu kojoj se pridružio u siječnju stigavši iz Mercedesa, a do sada još nije stao na postolje.

Očajno izdanje Ferrarija upotpunilo je i odustajanje Charlesa Leclerca.

Foto: Jakub Porzycki/REUTERS

Devet utrka prije kraja Piastri je povećao prednost u ukupnom poretku. Sada vodi sa 309 bodova, 34 više od Norrisa. Treći je Verstappen sa 205 bodova.

U poretku konstruktora vodi McLaren sa 584 boda, Ferrari je drugi sa 260, dok treću poziciju drži Mercedes sa 248 bodova. Svjetsko prvenstvo se nastavlja VN Italije u Monzi idućeg vikenda.