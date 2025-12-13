SAŽETAK OSIJEK - GORICA
VIDEO Osijek dugo gubio protiv Gorice pa ipak izjednačio. Gosti ostali s 10 igrača. Evo sažetka
OSIJEK - GORICA 1-1 Tražili su domaći pobjedu kojom bi pobjegli s dna ljestvice HNL-a, ali na kraju su osvojili "samo" bod. Filipović je doveo Goricu u vodstvo u 22. minuti, Perić je dobio direktan crveni karton u 56., a onda je u 81. Matković postavio konačan rezultat. Osijek je i dalje posljednji, a Gorica sedma
