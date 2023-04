VIDEO Osijek prosuo nemoguće, Perković opleo po Bebeku: Ma nije fer ni pošteno, to nije penal

Činilo se da će nogometaši Osijeka nakon 11 utakmica konačno upisati pobjedu. Mijo Caktaš zabio je za vodstvo u 52. minuti nakon ubačaja iz kuta, a Osijek je kontrolirao utakmicom i igrao napadački nogomet protiv Slaven Belupa.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Međutim, na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici vidjeli smo jedan od najboljih preokreta rezultata u povijesti HNL-a. Tinejdžer s osječke klupe, Filip Mažar, rukom je dirao loptu u kaznenom prostoru pri isteku sudačke nadoknade koja je trebala trajati četiri minute.

Sudac Ivan Bebek sam je pregledao VAR snimku i sudio penal, a Ivan Krstanović (40) bio je precizan s bijele točke i oborio vlastiti rekord.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Naime, 31. ožujka zabio je u pobjedi protiv Istre i oborio rekord Davora Vugrineca za najstarijeg strijelca u povijesti HNL-a. Samo nekoliko tjedana kasnije Krstanović je srušio vlastiti rekord s 40 godina, tri mjeseca i 16 dana. A kako se čini, ne planira uskoro stati!

Za totalni kolaps Osijeka pobrinuo se Marco Boras, koji je ušao u 90. minuti kao zadnja zamjena na utakmici. A pokazao se kao 'joker' s klupe. Bio je najviši u skoku nakon kornera i zabio je za 2-1 preciznim udarcem glavom u gornji lijevi kut.

Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Slaven je nakon ove pobjede preskočio i Osijek na tablici. Nakon 30 odigranih kola momčad iz Koprivnice ima 40 osvojenih bodova, dok se Osječani 'utapaju'. Bez pobjede su od 29. siječnja i 19. kola HNL-a protiv Gorice, kada su pobijedili 2-0, a od tada nije im pomogla ni promjena trenera.

- Gledajte, meni se dogodilo protiv Varaždina da primim gol u 97. minuti. Danas se to okrenulo. Jednostavno, to je život, to je nogomet. Mogu misliti kako je treneru Osijeka sad, kao što je meni bilo protiv Hajduka i Varaždina. Ali evo, dali smo sve od sebe. Igrači su dali puno emocija, puno su i griješili. Na kraju smo igrali va banque s četiri napadača, ubacili i Borasa. Hvala Bogu, danas je to bilo dobro po nas - rekao je Zoran Zekić.

Borimir Perković zamijenio je Renea Pomsa, ali u Osijeku su, izgleda, potrebne temeljite promjene. On je nakon utakmice kritizirao i suca Bebeka.

- Nije ugodno kad se izgubi utakmica ovako, praktički u zadnjim sekundama. Ali ako idemo gledati cijelu utakmicu, stvarno imam razloga biti zadovoljan kako smo igrali. Rekao bih da smo kontrolirali utakmicu, imali sve u svojim rukama. Već smo u prvom poluvremenu imali neke situacije gdje smo mogli poentirati. Nismo, ali u drugom poluvremenu smo nastavili igrati dobro, zabili gol u pravo vrijeme. I onda nažalost u extra timeu izgubili utakmicu na način koji nije fer i pošten. Možda sam malo subjektivan. Ali ako nije penal u Velikoj Gorici, onda nije ni ovo. Smatram da nije fer i korektno što smo izgubili na taj način utakmicu.

Najčitaniji članci