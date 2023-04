Zoran Zekić potvrdio odlazak iz Belupa: 'Svašta se pričalo...'

Slaven Belupo i Osijek sastaju se u petak od 18.10 u sklopu 30. kola SuperSport HNL-a. Utakmicu je najavio trener Slavena Zoran Zekić (48). Neće, međutim, Zekić na toj funkciji ostati još dugo.

'Ispravljamo polugluposti'

- Zahtjevna utakmica. Protivnik jako dobar, sa svojim kvalitetama i s problemima, tako da ćemo morati biti raspoloženi, taktički i u svakom drugom smislu. Napravili smo analizu, odradit ćemo trening pa ćemo se odrediti za sastav. Vidjet ćemo kakvo će biti stanje što se tiče ozlijeđenih, no puno je bolje nego prošli tjedan - rekao je Zekić pa nastavio:

- Pokušat ćemo polugluposti koje smo radili u zadnjih par utakmica, iz tih nekih ubačaja i poluubačaja, popraviti, i biti još sigurniji u tome svemu.

'Moja je odluka da odem'

Nije moglo proći bez pitanja o Zekićevu odlasku. Došlo je do razilaženja s Upravom, koja se pohvalila kako je na spomenutoj sjednici kluba donijela dugoročnu strategiju. Dio nje neće biti Zekić, koji u Slavenu obnaša i funkciju sportskog direktora.

- Dogovorio sam s klubom da ću ostati još ovih sedam kola. Nakon toga više neću biti trener Slavena Belupa. Mislim da je to pošteno reći. Neke stvari se vuku već dulje vrijeme, puno toga se priča po gradu. Meni to jednostavno više nije bilo prihvatljivo. Osim toga, ako čovjek u glavi nije spreman dalje raditi, smatrao sam da je pošteno da ljudi iz kluba to znaju i da se odrede sa sljedećim trenerom, jer pripreme počinju jako brzo nakon isteka ovog prvenstva - kazao je Zekić.

Nastavio je...

- I ne bih oko toga više duljio. Zaista nije floskula, klub treba biti iznad svih nas, a mi u ovih sedam kola moramo biti na nivou. Uslijed ovoga svega, mislim da trebamo biti još više koncentrirani, još više napaljeni i pokazati sami sebi što smo zapravo zaslužili svojim radom u posljednjih godinu dana - kazao je Zekić pa dodao da je odlazak isključivo njegova odluka.

'Imao sam ponuda, ali sam ih odbio'

Dotaknuo se i razloga odlaska...

- Traje to već duže vrijeme. Svašta se piše, i moram još nešto razriješiti. Ja jesam imao ponuda, one su bile u prosincu prošle godine, znate da sam ih odbio. Malo su ružne insinuacije da sam imao nekakvu drugu opciju. Nemam zaista ništa, niti sam s kim razgovarao. Usmjeren sam samo na Belupo i tako će biti ovih mjesec i pol dana.

Nastavio je...

- Sve je to život. Takve stvari se događaju, ne bih o tome lamentirao previše, u petak nas čeka utakmica. Nije mi drago što sad moram razgovarati o ovakvim stvarima, i da nam se pomiče fokus s onoga što je zapravo najbitnije, ali to ću s dečkima još odraditi. Rekao sam im već da nema nikakvih razmišljanja o bilo čemu, nego tražim da se koncentriraju na utakmicu. Sve su ovo detalji koji se događaju. Niti jedan trener nije vječan ni u jednom klubu. Uvijek sam govorio da je to varijabilna situacija, danas jesi, sutra nisi, ali mislim da sam i ja zaslužio da odigramo ove utakmice onako kako treba.

'Mogli smo u finale kupa'

Uvjeren je da ova situacija u klubu neće poremetiti igrače.

- Siguran sam u to, to je 200 posto. Da oni nisu takvi kakvi jesu, mi se danas ne bismo nalazili tu gdje se nalazimo. Smatram da smo mogli proći i u finale kupa, još smo u borbi za četvrto mjesto...

Hoćete li ostati ako izborite Europu?

- Moraš biti 200 posto čist u glavi. Kad to nije tako, onda patiš i sam sebe, i postaješ teret i sebi i drugima, a mislim da to nije pošteno ni prema kome.

Osijek za pobjedu ne zna čak 11 utakmica.

- To nas samo još više mora pozvati na oprez. Ne nekakav strah, nego jednostavno ne volim te igre s brojkama, uvijek sam bio slab u školi s time. Pa i danas sam slab s lovom, sve što izračunam, potrošim više. Nadam se da ćemo protiv Osijeka biti pravi i disponirani - našalio se.

