VIDEO Osijek se napromašivao, a onda je stigao preokret Istre

Istra je preokretom na Aldo Drosini svladala Osijek 2-1. “Bijelo-plavi” su bolje otvorili susret, dominirali i nizali prilike. Najbolju u prvom poluvremenu imao je Šopov u 29. minuti kada je laganim udarcem prevario Kolića koji je ostao ukopan na crti, no lopta je pogodila stativu. Pet minuta kasnije Nail Omerović promašio je nemoguće - iz velike blizine promašio je praktički prazna vrata.

Osijek je ipak iskoristio jednu od brojnih prilika i poveo preko svojeg najboljeg igrača Naila Omerovića. Fantastično ga je uposlio Čolina, a Omerović je s desetak metara precizno pogodio donji lijevi kut za svoj peti pogodak u HNL-u ove sezone, čime se izjednačio sa Sandrom Kulenovićem na vrhu ljestvice strijelaca.

U 52. minuti Omerović je još jednom promašio veliku šansu, a onda se probudila Istra i preokrenula utakmicu. U 65. minuti strijelac je bio Maurić, koji je zabio prvijenac ove sezone i ukupno treći pogodak u dresu Istre. Domaći dečko razveselio je navijače fantastičnim udarcem unutar kaznenog prostora. Radošević je pucao iz daljine, Malenica odbio loptu u “vatru”, a Maurić je snažnim i preciznim udarcem pogodio za izjednačenje i veliko slavlje Puležana.

Pula: SuperSport HNL, 7. kolo, NK Istra 1961 - NK Osijek | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Potpuni preokret u 81. minuti donio je joker s klupe Bangura. Ofenzivac Istre prvo je pucao, a potom iz popravnog pokušaja uspio zabiti, pri čemu je loše reagirao Cvijanović. Istra je tako izjednačila i povela, a sve to razljutilo je Simona Rožmana koji je ljutito utrčao u teren ne vjerujući što su njegovi igrači prosuli.

