VIDEO Osijek u Srbiji pobijedio prvaka Emirata, stiže pojačanje

NK Osijek je u subotnjoj generalci pred početak nove sezone u centru Srpskog nogometnog saveza u Staroj Pazovi pobijedio 2-0 prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata, Shabab Al Ahli.

Kristijan Lovrić zabio je prvi gol u 16. minuti krasnim prizemnim udarcem s 15-ak metara u suprotni kut. Drugi je djelo Grka Stefanosa Evangeloua u 55. minuti, glavom s desetak metara, na Lovrićevu asistenciju.

- Bilo je jako teško igrati utakmicu, u prvom poluvremenu bilo je 36 u zraku, jako naporno. Ovo je respektabilna momčad, nisu to neki lijevi igrači, nego oni koji su igrali u Manchester Cityju, Lyonu, Hoffenheimu. Nije to baš kao što ljudi misle, da je to tako... Odigrali smo dobru utakmicu, fali svježine, ali bit će to spremno za prvo kolo - kazao je Lovrić.

Novi stoper "bijelo-plavih", inače, neće imati pravo nastupa u prvoj europskoj utakmici na Pampasu protiv ZTE-a 27. srpnja jer mora odraditi suspenziju još iz dana u Šerifu.

Prije te utakmice Osijek će u subotu od 21 sat otvoriti Opus Arenu prvom prvenstvenom utakmicom protiv Slaven Belupa. U ponedjeljak počinje slobodna prodaja preostalih pretplata, a od srijede i pojedinačnih ulaznica za povijesnu utakmicu.

Lovrić je optimist uoči starta sezone.

- Od početka priprema radili smo naporno, imali teške treninge da bismo to mogli napraviti na utakmici. Naravno da nam je cilj doći u reposjed, nekad možemo, nekad ne, ovisno o protivniku. Nadam se da će nam polaziti za nogom i u puno bitnijim utakmicama - rekao je i zaključio:

- Kao što sam milijun puta rekao, od sebe očekujem puno bolje stvari. Znam da mogu pomoći momčadi, momčad je tu bila da pomogne meni. Nadam se da je sve loše iza mene, da su ozljede dio prošlosti. Odradio sam kompletne pripreme i nadam se da ćemo napraviti dobar posao.

Prije utakmice sa Slaven Belupom u Osijek bi trebao doći Petar Pušić (24), bivši mladi švicarski reprezentativac koji je bio na radaru HNS-a. Ofenzivni je veznjak, ljevak, a dolazi bez odštete po isteku ugovora s Grasshoppersom.